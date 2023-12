Donald Tusk w trakcie exposé przedstawił nazwiska ministrów swojego rządu. Gdy ogłosił, że za ministerstwo sportu będzie odpowiadał Sławomir Nitras z KO, z ław PiS dobiegały okrzyki. Marszałek Szymon Hołownia upomniał ustępującego ministra w KPRM Jacka Ozdobę i Dariusza Mateckiego z Suwerennej Polski, która wchodzi w skład klubu Prawa i Sprawiedliwości.

- Szanowni państwo, to jest minister sportu, ale to nie jest żyleta (trybuna na stadionie Legii Warszawa, którą zajmują kibice prowadzący najbardziej aktywny doping – red.), panie pośle Ozdoba i panie pośle Matecki - zwrócił im uwagę Hołownia. - Będziemy budowali stadiony, tam będzie dla was dużo miejsca, teraz jesteśmy w Sejmie, dobrze? - apelował o spokój marszałek.

Hołownia i Tusk zakpili z Ozdoby

Posłowie jednak nie reagowali na uwagi Hołowni. - Rozumiem ekscytację, każdy kocha i ceni pana posła Nitrasa, ale to później, dobrze? Panie pośle Ozdoba, ja widzę, że pan się męczy, ale może by pan nas nie męczył - kpił marszałek.

Tusk dołączył do Hołowni i wbił szpilę Ozdobie. - Panie marszałku, nie wydaje mi się, aby pan minister Ozdoba kiedykolwiek zaryzykował pójścia na żyletę, szczerze powiedziawszy - rzucił, a część posłów wybuchła śmiechem. Uśmiechał się również sam Ozdoba. - Ja się nie wybieram - zarzekał się Tusk. W sali nadal panowała wrzawa, więc Hołownia uciszył posłów używając dzwonka, który ma na pulpicie.

Exposé Tuska trwało ponad dwie godziny. Po nim posłowie zaczęli wygłaszać oświadczenia klubów, następnie będą zadawać premierowi pytania. Ta część obrad ma zakończyć się o godz. 16, choć prawdopodobnie się przeciągnie, ponieważ wielu posłów zgłosiło się do zabrania głosu.

Źródło: Radio ZET