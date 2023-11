Jacek Sasin zapytany o nowy rząd Mateusza Morawieckiego. Jasna deklaracja

- Pomimo tego, że ukształtowała się inna większość parlamentarna dzisiaj w polskim parlamencie [...] to pokazujemy jednak, że pewne reguły demokracji obowiązują, a te reguły demokracji mówią: partia, która wygrała wybory, która ma największy klub w parlamencie, dostaje misję tworzenia rządu – oświadczył szef resortu aktywów państwowych Jacek Sasin.

Zaznaczył, że Prawo i Sprawiedliwość pokaże, że traktuje misję tworzenia rządu poważnie oraz potrafi otworzyć się na oczekiwania innych środowisk, "nie tylko tych, które na nas głosowały". - O tym będzie świadczył i program tego rządu i jego skład – podkreślił minister.

Mogę potwierdzić [...] że w tym nowym rządzie się nie znajdę. To jest właśnie też konsekwencja tego, o czym powiedziałam przed chwilą. To ma być nowy rząd, to ma być rząd, który uwzględnia wyniki tych wyborów, uwzględnia głos społeczny, oczekiwanie społeczeństwa, aby ten rząd był tworzony w oparciu o szerszą platformę polityczną niż tylko platforma Zjednoczonej Prawicy.

- Jacek Sasin