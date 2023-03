Jachira chce "odjaniepawlić" przestrzeń publiczną. Powiedziała, co z pomnikami papieża

Klaudia Jachira z KO została zapytana przez Wirtualną Polskę, m.in. w związku z reportażem TVN24 "Franciszkańska 3", który przedstawia dokumenty świadczące o tym, że Karol Wojtyła kierując archidiecezją krakowską przenosił do innych parafii księży pedofilów, o swój postulat “odjaniepawlenia” przestrzeni publicznej. Posłanka opozycji wyjaśniła, co rozumie pod tym hasłem. - To retoryczny zabieg, by powiedzieć, że Polska musi być wreszcie świeckim państwem - wyjaśniła Jachira.

Posłanka zwróciła uwagę, że politycy mają zwykle minutę na wystąpienie w Sejmie, dlatego czasem posługują się hasłami. - Czyli nie chce pani burzyć pomników? - dopytał prowadzący. - Ja bym chciała, żeby w przestrzeni publicznej nie było miejsca dla symboli religijnych - odpowiedziała.

Jachira: trzeba systemowo "odjaniepawlić" Polskę

Jachira zaznaczyła, że nie chce tego robić rewolucyjnie, poza normami prawa. - Chciałabym, abyśmy ustawowo zagwarantowali świeckość państwa - wyjaśniła.

Posłanka KO opowiada się za zmianą nazw szkół. - Z szacunku dla ofiar. Za to, że systemowo przez dekady były krzywdzone przez polskich księży, a ci księża pozostawali bezkarni. Uważam, że patronami szkół powinny być osoby, które chronią ofiary, a nie oprawców - podkreśliła.

Po raz kolejny dopytana przez prowadzącego o usuwanie pomników, odparła, że powinny zniknąć z przestrzeni publicznej. Jachira uważa, że pomniki z Janem Pawłem II mogą pozostać na terenach kościołów, salek parafialnych, a nawet przy szkołach katolickich.

Posłanka opozycji uważa, że jeśli chodzi o inne miejsca, powinno to zostać rozwiązane systemowo i przypomniała, że świeckość państwa jest zapisana w konstytucji. - Przestrzeń publiczna musi być dla wszystkich - przypomniała. - Ale musi być też wolność wyznania - wtrącił dziennikarz. - Jest wolność wyznania. Jak się czują w tym wszystkim osoby, które wierzą w innego boga albo innych bogów, albo są niewierzący? To jest wykluczające - przekonywała.

RadioZET.pl