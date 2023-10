Wyniki wyborów parlamentarnych pokazują, że największe szanse na przejęcie władzy w Polsce ma demokratyczna opozycja, która w nowym Sejmie będzie dysponowała 248 głosami. Obecnie trwają rozmowy koalicyjne między KO, Trzecią Drogą (Polska 2050 i PSL) i Lewicą. Kwestią sporną jest wprowadzenie prawa do aborcji do 12. tygodnia ciąży. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił we wtorek w programie "Gość Radia ZET" u Bogdana Rymanowskiego, że PSL nie zgodzi się na jakiekolwiek wpisywanie w umowy koalicyjne spraw światopoglądowych.

Jacoń do Kosiniaka-Kamysza: nie po to stałem godzinę do mojej komisji

– Domyślam się, że kwestia aborcji nie będzie wpisana do umowy koalicyjnej z powodu oporu koalicjanta. Projekt zmiany prawa dotyczący przerywania ciąży nie będzie projektem rządowym w tym układzie. Lewica złoży w Sejmie projekt poselski – zapowiedziała w Programie Pierwszym Polskiego Radia Anna Maria Żukowska.

Słowa prezesa PSL skomentował na Instagramie dziennikarz TVN24 Piotr Jacoń, który jest ojcem transpłciowej córki i wspiera społeczność LGBT+. "Gdy słyszę polityków (tak się składa, że to głównie panowie), którzy mówią coś o »kwestiach światopoglądowych« i w ten sposób próbują uciąć rozmowę o prawach człowieka, przypomina mi się inny pan. On też życie i potencjalne szczęście konkretnych ludzi próbował sprowadzić do ogólnego zaklęcia" – rozpoczął.

"»To nie ludzie, to ideologia« teraz zastąpiono »światopoglądem«. I znów magicznie zniknął człowiek. Została abstrakcyjna idea, o którą bezkarnie i bez końca (jak się niektórym wydaje) można sobie toczyć spór" – kontynuował swój wpis.

"Życie moich córek, życie mojego kolegi, który ze swoim mężem wychowuje syna, życie mojej znajomej, która z narzeczoną od lat tworzy nieformalny związek (bo innego w swoim kraju nie może) nie jest niczyim światopoglądem. To ich życie. To ludzie. To ich godność. I ich prawa. [...] I w sumie nie po to stałem godzinę do mojej komisji, by trzy dni po wyborach pisać takiego posta. No, serio nie" – napisał dziennikarz TVN24.