Jak oddać ważny głos w wyborach parlamentarnych 2023? PKW pokazało instrukcję

Jak oddać ważny głos w wyborach parlamentarnych 2023? To pytanie zadają sobie w szczególności wyborcy, dla których głosowanie 15 października będzie pierwszym w życiu. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała nagranie, w którym odpowiada na to pytanie.

Przypomnijmy, że już w najbliższą niedzielę Polki i Polacy będą mogli zagłosować w wyborach do Sejmu, Senatu i w referendum. W sumie uprawnieni do głosowania wybiorą 560 parlamentarzystów - 460 posłów i 100 senatorów. Lokale wyborcze będą otwarte od 7:00 do 21:00.

Jak oddać ważny głos. Wybory parlamentarne 2023

Pierwszym, na co należy zwrócić uwagę są oznaczenia na kartach wyborczych. Każda z nich powinna być ostemplowana pieczęcią Obwodowej Komisji Wyborczej.

fot.

Z kolei karty w wyborach do Sejmu i Senatu powinny mieć wydrukowany odcisk pieczęci komisji wyborczej.

fot.

A karta do głosowania w referendum wydrukowany odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej.

fot.

Wybory 2023. Jak oddać ważny głos w wyborach do Sejmu

Na karcie do głosowania w wyborach do Sejmu wyborcy znajdą nazwiska kandydatów, które będą wydrukowane na szarym tle. Każda z list ma podany w tytule numer i nazwę komitetu wyborczego. Po tym, jak wyborca znajdzie kandydata, na którego chce zagłosować, powinien postawić znak "X" w kratce przy jego nazwisku.

fot.

Należy pamiętać, że postawienie znaku "X" przy więcej niż jednym nazwisku, lub niepostawienie go wcale, będzie oznaczało, że dany głos nie będzie mógł być uznany za ważny.

fot.

Wybory do Senatu. Jak oddać ważny głos

Na kracie w głosowaniu w wyborach do Senatu nazwiska kandydatów będą wydrukowane na żółtym tle. Poniżej znajdzie się nazwa, lub skrót nazwy komitetu wyborczego. Podobnie, jak w przypadku wyborów do Sejmu, należy postawić znak "X" przy nazwisku kandydata, na którego chce się zagłosować. Postawienie znaku "X" przy więcej niż jednym nazwisku, lub niepostawienie go wcale będzie oznaczało, że dany głos jest nieważny.

fot.

Ważny głos w referendum. Jak go oddać?

Na karcie do głosowania w referendum znajdą się cztery pytania. Aby odpowiedzieć na poszczególne pytanie, należy postawić znak "X" w kratce oznaczonej "TAK" lub "NIE". Jeżeli znak "X" znajdzie się w obu kratkach, lub nie będzie jej wcale, odpowiedź na dane pytanie będzie nieważna.

fot.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina też, że znak "X" to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Informacje o tym, w jaki sposób oddać głos, znajdą się też w dolnej części kart do głosowania.