Jaki, Kempa i inni bez immunitetu w PE. „Za lajki na Facebooku”

Sprawa ma związek ze spotem PiS z kampanii przed wyborami samorządowymi w 2018 roku. Oskarżenie wystosował skazany prawomocnym wyrokiem za malwersacje finansowe i poszukiwany przez policję aktywista Rafał Gaweł.

Europosłowie PiS oskarżeni o mowę nienawiści

Oskarżenie dotyczy spotu, który ostrzegał przed polityką migracyjną Platformy Obywatelskiej. Beata Kempa, Patryk Jaki, Beata Mazurek i Tomasz Poręba polubili lub udostępniali ten materiał. Rafał Gaweł oskarżył polityków Zjednoczonej Prawicy o naruszenie artykułu 256. Kodeksu karnego mówiącego m.in. o nawoływaniu do nienawiści.

Lewicowy aktywista zarzucił czworgu eurodeputowanym, że „popełnili przestępstwa rasistowskie na terenie Polski”. Sędzia Edyta Snastin-Jurkun skierowała do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetów. Gilles Lebreton, poseł sprawozdawca w Komisji Prawnej PE, uznał, że jest on motywowany politycznie i rekomendował jego odrzucenie. We wtorek komisja zagłosowała jednak za przyjęciem wniosku.

Parlament Europejski odebrał immunitet europosłom Zjednoczonej Prawicy

Za odebraniem immunitetu Beacie Kempie zagłosowało 378 deputowanych, przeciwko zaś – 130. Podobny wniosek w sprawie Beaty Mazurek poparło 392 europosłów, a 134 było przeciw. Za uchyleniem immunitetu Tomasza Poręby głosowało 388 członków PE, zaś 131 sprzeciwiło się. W przypadku Patryka Jakiego głosowano wyłącznie przez podniesienie ręki i nie podano wyników imiennych.

Beata Kempa udostępniła na Twitterze/X grafikę, na której napisano „murem za wolnością w internecie” i „pierwszy raz w historii Parlamentu Europejskiego posłowie stracili immunitet za lajk na Facebooku”.

Z kolei Patryk Jaki napisał, że wnioski poparli „miłośnicy cenzury i niszczenia wolności słowa”. „W tej sprawie chodzi tylko o to, żeby skazać mnie za cokolwiek i zakazać kandydowania do Parlamentu Europejskiego, ponieważ jesteśmy tam solą w oku, wytykając głupoty, brednie i działania eurokratów oraz blokując jak się da nowy traktat” – ocenił dzień przed głosowaniem.

Polityk uważa, że to element szerzej zakrojonej kampanii zemsty. „Więzienie za kliknięcie w Internecie. Powszechna cenzura, atak na wolność słowa. Tylko tak da się wprowadzić komunistyczne państwo europejskie.” – pisał na Twitterze/X zaraz po ogłoszeniu wyników głosowania.

Źródło: Radio ZET/PAP