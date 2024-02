Jaki ujawnił, co się dzieje z Ziobrą. Zdradził też plan na wybory

Zbigniew Ziobro od dłuższego czasu nie pojawia się publicznie. Były minister sprawiedliwości, o czym informowali wcześniej jego współpracownicy z Suwerennej Polski, ma raka przełyku. Jak przekazał niedawno poseł Jacek Ozdoba, Ziobro ma być poddawany "bardzo silnemu leczeniu".

Jaki zdradził, co z Ziobrą. Ujawnił też plan na wybory

Z kolei były wiceszef MS Marcin Warchoł przekazał, że "Ziobro walczy o życie". Uderzył też w dziennikarzy, którzy sugerowali jakoby były minister symulował chorobę, by uniknąć odpowiedzialności karnej. Teraz w sprawie zdrowia Ziobry wypowiedział się Patryk Jaki, który pełni obecnie obowiązki szefa Suwerennej Polski.

- Trzymamy kciuki za Zbigniewa Ziobrę. Czeka go operacja. Dlatego jego rekonwalescencja będzie długotrwała - mówił europoseł w programie "Wieczorny Express" w "Super Expressie". Poinformował, że pod nieobecność swojego przełożonego, to on będzie musiał przewodzić Suwerennej Polsce w czasie najbliższych wyborów.

Na pewno na wybory samorządowe i europejskie, jeżeli koledzy zdecydują, przypadnie mi ten zaszczyt prowadzić partię - Patryk Jaki

Przekazał również, że nowotwór, na który choruje Ziobro, jest "wyjątkowo trudny do wyleczenia". - Ja go znam i wiem, że on jest wyjątkowo twardy, natomiast rokowania są ciężkie, dlatego że ten typ nowotworu generalnie jest trudny i często kończy się śmiercią - przyznał polityk w rozmowie z "SE".

- W związku z tym nie jest łatwo, ale zdarzają się również takie cuda i pozytywny rozwój takich sytuacji. Zbigniew Ziobro jest bardzo silny i wiem, że uda mu się z tego wyjść. Wszyscy na niego czekamy, to będzie trochę trwało, ale to oczywiste, że tu jest zawsze dla niego miejsce w Suwerennej Polsce - podsumował Jaki.

Źródło: Radio ZET/se.pl