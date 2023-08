Jana Shostak skreślona z list KO. Zaważyła jedna mocna deklaracja

Jana Shostak nie wystartuje w wyborach parlamentarnych 2023 z list KO. Polsko-białoruska aktywistka miała powalczyć o mandat posła z Podlasia, po wsparciu udzielonym jej przez Zielonych, koalicjanta PO.

Ostatnio szerokim echem odbiły się jej słowa z wywiadu w Onecie. Shostak stwierdziła, że jest "za pozwoleniem dokonania wyboru każdej kobiecie". Dopytywana, czy jest za aborcją przez cały okres trwania ciąży, potwierdziła, dodając, że jest "współczesną sufrażystką".

Jana Shostak nie wystartuje z listy KO. Zaważyła jej mocna deklaracja

Informację o tym, że Shostak nie jest kandydatką na liście KO, potwierdził w czwartkowej rozmowie z PAP szef PO w Podlaskiem Krzysztof Truskolaski. - Pani Jana Shostak nie jest kandydatką KO. [...] Była to decyzja naszego koalicjanta i nas, jako Platformy Obywatelskiej - powiedział.

Truskolaski przypomniał, że to Zieloni rekomendowali Shostak na listę kandydatów oraz że miejsce na liście pozostaje dla tej partii i to ona wskaże nowego kandydata. - Myślę, że w najbliższym czasie zgłoszą taką kandydaturę – dodał.

Taki obrót spraw potwierdzili też Zieloni, którzy wcześniej popierali kandydaturę aktywistki. - Niestety, część postulatów prezentowanych przez Janę jest dalekoidąca od postulatów Koalicji Obywatelskiej i w gronie koalicyjnym została podjęta taka decyzja - powiedział PAP współprzewodniczący Zielonych Przemysław Słowik. Zaznaczył, że na miejsce Shostak jest już nowy kandydat, ale nazwisko na razie nie padło.

Pytany o weryfikację poglądów kandydatów dodał jedynie, że "takie sytuacje się zdarzają". - Jesteśmy odpowiedzialną organizacją i - zgodnie z koalicjantami - wspólnie podjęliśmy decyzję – podsumował Słowik.

W czwartek wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała w Radiu Plus, że Shostak nie będzie kandydować z listy KO. - PO i Koalicja (Obywatelska) takiego rozwiązania nie popiera - podkreśliła posłanka KO, odnosząc się do słów aktywistki o dopuszczeniu aborcji do samego końca ciąży.

Wicemarszałek uznała jej słowa za bardzo nieodpowiedzialne. Przypomnijmy, że lider PO Donald Tusk zapowiadał już w 2022 roku, że po dojściu do władzy jego partia zliberalizuje prawo tak, by aborcja była dopuszczalna do 12. tygodnia ciąży.