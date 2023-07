Rozjuszony Kowalski zaatakował rolnika. "Pan jest od Tuska?"

Awanturą zakończyła się wizyta działaczy AGROunii w Ministerstwie Rolnictwa. Grupa na czele z Michałem Kołodziejczakiem domagała się rozmowy z ministrem Robertem Telusem, który - jak twierdzą - od 100 dni unika spotkania.

Awantura w Ministerstwie Rolnictwa. AGROunia vs. Kowalski

- W Polsce można kupować poniżej kosztów produkcji, można gnębić producentów i duże firmy mogą wykorzystywać sytuacje do bogacenia się na najsłabszych. To jest absurd! Cała obrona Roberta Telusa okazała się chybiona - przekonywali rolnicy.

Jednak głównym "aktorem" czwartkowych wydarzeń w siedzibie resortu był Janusz Kowalski. Wiceminister rolnictwa najpierw starł się z Kołodziejczakiem, co ten drugi zrelacjonował w mediach społecznościowych.

Kowalski zaatakował rolnika. "Pan jest od Tuska?"

W pewnym momencie rozjuszony Kowalski zaatakował też innego przedstawiciela AGROunii. Na Twitterze znajdziemy wideo, na którym obaj się przekrzykują. Z trudem można wyodrębnić poszczególne zdania i słowa, ale dialog między nimi wyglądał tak:

- Proszę posłuchać! Wczoraj została przegłosowana poprawka Platformy Obywatelskiej, w Senacie zabierają 6 mld zł rolnikom! - krzyczał Kowalski. - Nas to nie interesuje! - mówił rolnik, co jeszcze bardziej zdenerwowało polityka. - Nie interesują pana pieniądze dla rolników!? - przekrzykiwał go Kowalski - Nie, nas interesuje godne życie! - brzmiała odpowiedź reprezentanta grupy związanej z AGROunią.

Wtedy Kowalski zaczął oskarżać mężczyznę o sympatyzowanie z opozycją. Po raz kolejny wspomniał też o liderze PO Donaldzie Tusku, ponieważ kilkukrotnie w sposób krzykliwy pytał rolnika: "Pan jest od Tuska?".

"Polityk krzyczący, tfu drący mordę na wyborców, to zwykły cham i prostak" - skomentował Marcin Tyc, który udostępnił nagranie z Kowalskim w roli głównej.

RadioZET.pl/Twitter