Janusz Kowalski zaskoczył. „Donald! Już nie mogę się doczekać”

Wybory parlamentarne 2023 zostały przez PiS jednocześnie wygrane i przegrane. Partia zdobyła co prawda największe poparcie – według sondażu late poll 36,6 procent głosów. Jeśli dane się potwierdzą, oznaczać to będzie zdobycie 198 mandatów – za mało, by móc samodzielnie rządzić. Nie pomoże nawet mariaż z Konfederacją – Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica zdobędą łącznie 248 posłów, a więc wyraźnie więcej, niż 231 głosów potrzebnych do zyskania większości. „Co ci z Konfy zrobili?” – można było usłyszeć podczas wieczoru wyborczego PiS, gdy politycy partii rządzącej dowiedzieli się, że potencjalny koalicjant zdobył tylko 12 mandatów (według late poll liczba ta wzrosła do 14).

SPRAWDŹ: AKTUALNE WYNIKI WYBORÓW AKTUALIZOWANE NA ŻYWO

Już nie „herr Tusk”. Kowalski zmienił ton

Według badania late poll przygotowanego przez Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP, PiS - nawet w koalicji z Konfederacją - nie zdobędzie sejmowej większości do stworzenia rządu. Zjednoczona Prawica zdobyła 198 mandatów, czyli mniej niż w 2019 roku, gdy uzyskała 235 miejsc w Sejmie. KO według late poll zdobyło 161 mandatów, Trzecia Droga - 57, Lewica - 30, Konfederacja - 14.

Suwerenna Polska kierowana przez Zbigniewa Ziobrę to grupowanie „eurosceptyczne”, często wypowiadające się o Donaldzie Tusku jako o „herr Tusku”. Janusz Kowalski wpisywał się w tę narrację – po ogłoszeniu sondażowych wyborów polityk znacznie zmienił ton w stosunku do lidera opozycji, zwracając się do niego po imieniu.

„Donald! Do zobaczenia w Sejmie. Już nie mogę się doczekać. Nie będzie miło!” – napisał w serwisie X Janusz Kowalski. W odpowiedziach na wpis pojawiły się sugestie, że kandydat Suwerennej Polski z list Zjednoczonej Prawicy może się spotkania z liderem opozycji nie doczekać. Z częściowych wyników z jego okręgu wynika bowiem, że może nie dostać mandatu.

„Donald Tusk w mojej ocenie jest zdrajcą. Zdradził Polskę, zdradził NATO, zdradził honor polskiego żołnierza. Kto dzisiaj podaje dłoń Donaldowi Tuskowi podaje dłoń w mojej ocenie moskiewskiemu sługusowi” – takie wpisy na X umieszczał Janusz Kowalski na 10 dni przed wyborami parlamentarnymi, które odbyły się 15 października 2023.