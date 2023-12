Były działacz PZPR, wiceminister i poseł SLD. Kim jest Janusz Zemke?

Janusz Zemke był posłem Parlamentu Europejskiego do 2019 roku. Dostał się do niego w 2009 roku z listy SLD i Unii Pracy, w 2014 uzyskał reelekcję z tego samego ugrupowania, w 2019 r. wystartował jako kandydat Koalicji Obywatelskiej i pomimo 53 tys. głosów, które otrzymał, znalazł się poza europarlamentem.

- Ja jestem przede wszystkim bardzo zadowolony, że kandydowałem i że do wyniku Koalicji Europejskiej dodałem ponad 50 tys. głosów. Nie mam poczucia przegranej, bo nie byłem liderem listy. Czuję satysfakcję, dużą frajdę ze zdobytych głosów. Mam 70 lat, wszystkie potrzebne świadczenia. Po powrocie, na jednej z prywatnych uczelni w Bydgoszczy, poprowadzę seminarium z bezpieczeństwa i obronności na zasadach społecznych. Świadomie kandydowałem ostatni raz i moim celem było to, by przynieść liście głosy wyborców – mówił Zemke po wyborach w 2019 roku.

Co ciekawe, start polityka z listy Koalicji Obywatelskiej spowodował, że niektórzy jej członkowie zrezygnowali z ubiegania się o głosy wyborców. Zemke był jednym z kilku parlamentarzystów, którzy działali w PZPR, a nawet sprawowali w niej kierownicze funkcje i później startowali do wyborów z KO. Z tego powodu Jan Rulewski, były działacz Solidarności, odszedł z PO. – Nie mogę nosić ulotek za panem Zemke – stwierdził Jan Rulewski. Na wspólnej liście do Europarlamentu w 2019 roku znalazło się kilku wieloletnich działaczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej: Leszek Miller (w PZPR wstąpił w 1969 roku, później członek i sekretarz Komitetu Centralnego), Włodzimierz Cimoszewicz (w PZPR od 1971 do rozwiązania).

Janusz Zemke: PZPR, partia

Janusz Zemke należał do PZPR od 1969 roku. Wcześniej był działaczem Związku Młodzieży Socjalistycznej, ‘młodzieżówki’ Partii. W latach 1969–1970 Zemke wchodził w skład komitetu uczelnianego PZPR Uniwersytu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z którym później był związany już po zakończeniu komunizmu w Polsce. Później, przez 7 lat, polityk był pracownikiem naukowym na akademii w Bydgoszczy i jednocześnie (1972-74) piął się po kolejnych szczeblach w ZMS.

Z uczelni Zemke przeniósł się do organizacji partyjnej - Instytutu Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu przy KC PZPR w Warszawie, gdzie był inspektorem. Od 1981 do 1983 roku był sekretarzem ds. propagandy, od 1983 do 1986 sekretarzem ds. organizacyjnych komitetu wojewódzkiego w Bydgoszczy, a później, w okresie 1986–1989 pracował jako zastępca kierownika w Komitecie Centralnym. Od 1989 roku przez rok Janusz Zemke był pierwszym sekretarzem KW PZPR w Bydgoszczy.

Po rozwiązaniu PZPR, już w 1990 Zemke wstąpił do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, w której zasiadał we władzach krajowych partii. Rok przed zakończeniem działalności Partii, polityk wystartował w wyborach parlamentarnych w 1989 roku i został posłem z ramienia PZPR. W 1991, 1993, 1997, 2001 i 2005 roku uzyskiwał mandat posła już z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej, do którego wstąpił w 1999 roku. Już jako członek SLD, podczas rządów tej partii, Zemke został sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej i pozostał nim do wyborów w 2005 roku.

Janusz Zemke: MON, Parlament Europejski

„W Ministerstwie Obrony Narodowej odpowiadałem za sprawy budżetu, inwestycje i techniczną modernizację wojska. W okresie sprawowania przeze mnie tej funkcji rozstrzygnięto wiele przetargów i zaczęto wprowadzać na wyposażenie wojska nowe samoloty, transportery opancerzone, pociski kierowane, systemy łączności i dowodzenia. W Bydgoszczy powstało Centrum Szkolenia NATO i I Brygada Logistyczna” – pisał na swojej stronie były wiceminister.

Zemke pozostał posłem z ramienia SLD do 2009 roku, gdy dostał się do europarlamentu. Wtedy też rozpoczął program stypendialny dla najzdolniejszych studentów z województwa kujawsko-pomorskiego, z którego pochodzi. Europoseł oferował staże w jego biurach w Brukseli, Strasburgu i Toruniu. Byli to przede wszystkim studenci Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. W 2014 uzyskał reelekcję do europarlamentu, otrzymując 62 188 głosów. W kolejnych wyborach kandydował z listy Koalicji Europejskiej, jako kandydat SLD, nie uzyskał reelekcji, zdobywając 53 157 głosów.

Od tamtej pory nie był aktywny w polityce, z krótką przerwą - w 2020 roku Robert Biedroń zapowiedział, że były poseł SLD "będzie jego doradcą ds. bezpieczeństwa". Wybory wygrał wówczas Andrzej Duda, a kandydat Lewicy nie wszedł do drugiej tury (2,22 proc.).

Zemke może niebawem wrócić do europarlamentu. Po tym, jak Radosław Sikorski został ministrem spraw zagranicznych, jego mandat pozostaje nieobsadzony. Były poseł SLD w wyborach w 2019 roku także startował z listy Koalicji Europejskiej osiągając na niej trzeci wynik - 53 157 głosów. Drugi był Krzysztof Brejza (84 255), który w ostatnich wyborach został posłem na Sejm. Jeśli Zemke ponownie zostanie europosłem, będzie pełnił tę funkcję do następnych wyborów, które mają się odbyć między 6 a 9 czerwca 2024 roku. - Po 30 latach pełnienia mandatu poselskiego w Sejmie i Parlamencie Europejskim nie ekscytuję się tym na razie. Jeśli za kilka tygodni pojawi się realnie taka sytuacja, to wtedy będę musiał się zastanowić - mówił Zemke, pytany o możliwość powrotu do PO.

Janusz Zemke: wiek, pochodzenie

Zemke ma 74 lata. Urodził się 24 lutego 1949 r. w Kowalewie Pomorskim. Rodzice (Aniela i Paweł) byli absolwentami prawa na UMK w Toruniu. Zemke w 1970 roku ukończył ten sam wydzia - Prawa i Administracji tej uczelni.

Janusz Zemke: rodzina

Żona Janusza Zemke, Grażyna, jest nauczycielką. Para ma troje dzieci: syna Leszka oraz bliźnięta – Olę i Olka.

