Jarosław Gowin pierwszym świadkiem komisji śledczej. Co ujawni? "To będzie petarda"

Przed świętami swoją działalność rozpoczęła sejmowa komisja śledcza ds. zbadania "wyborów kopertowych". Chodzi o wybory prezydenckie z maja 2020 roku, w czasie I fali pandemii COVID-19. PiS forsowało wtedy pomysł przeprowadzenia ich w sposób całkowicie korespondencyjny, a za organizację miała być odpowiedzialna nie Państwowa Komisja Wyborcza, a Poczta Polska. Całość nadzorował ówczesny minister aktywów państwowych Jacek Sasin, a koszt ze strony podatników wyniósł ponad 70 mln złotych.

Ostatecznie głosowanie zorganizowano w formie tradycyjnej na przełomie czerwca i lipca 2020. Opcję "kopertową" zablokował bowiem Jarosław Gowin, a ówczesna większość sejmowa zależna była od głosów wicepremiera i posłów jego ugrupowania - Porozumienia. Rok później partia opuściła koalicję rządową, a następnie została rozbita (część parlamentarzystów pozostała przy PiS, część - w tym Gowin - przeszła do opozycji).

Gowin pierwszym świadkiem przed komisją ws. "wyborów kopertowych"

Jak podała "Gazeta Wyborcza", Gowin będzie pierwszym świadkiem, który stawi się przed komisją "kopertową". Informację tę potwierdził jej przewodniczący Dariusz Joński. Inny z członków organu przekazał "GW", że polityk, który w tej kadencji nie uczestniczy już w życiu parlamentarnym, ma od dłuższego czasu przygotowywać się do rozmowy z komisją.

- To ma być prawdziwe trzęsienie ziemi, prawdziwa petarda. Podobno ma przynieść twarde dowody obciążające najważniejszych ministrów i kierownictwo PiS - powiedział. Przesłuchanie zaplanowano na wtorek 9 stycznia na godz. 13. Będzie ono transmitowane przez media.

Jak przypomniała "Wyborcza", Gowin - jako były członek rządu w randze wicepremiera - może szczegółowo opowiedzieć na temat przygotowań do wyborów korespondencyjnych. Może zdradzić przebieg narad w siedzibie PiS, a także to, kto był odpowiedzialny za konkretne pomysły i kto wydawał dyspozycje. "Wie doskonale, w jaki sposób zapadały decyzje w tej sprawie i kto ponosi faktyczną odpowiedzialność za koszty poniesione w czasie przygotowywania głosowania, do którego ostatecznie nie doszło" - czytamy.

Gowin nie jest jedynym świadkiem, którego przesłuchanie zostało już zaplanowane w harmonogramie prac komisji. Wiadomo już, że po nim zeznawać będą była marszłkini Sejmu Elżbieta Witek oraz były poseł Michał Wypij - jeden z tych, którzy po 2021 zostali przy Gowinie.

