Jarosław Gowin może "odpalić polityczną bombę". Będzie zeznawał ws. wyborów kopertowych

Jarosław Gowin ma stanąć przed komisją śledczą badającą organizację wyborów kopertowych we wtorek o godz. 14. Jak informuje Onet, były szef Porozumienia przygotowuje się do przesłuchania od kilku tygodni. Będzie pierwszy świadkiem komisji, która zbierze się o godz. 9 i najpierw zajmie się wnioskami dowodowymi zgłoszonymi przez jej członków, a także odbierze opinię biegłego prof. Roberta Flisiaka, szef Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Według polityków rządzącej koalicji Gowin będzie kluczowym świadkiem. - Myślę, że on ma bardzo dużo informacji, szczególnie politycznego creme de la creme, gdzie odbywały się rozmowy przy Nowogrodzkiej, albo w KPRM, czy na warszawskim Żoliborzu - mówił w rozmowie z TVN24 poseł Lewicy Tomasz Trela.

Gowin przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych

- Nie wykluczałbym, że odpali polityczną bombę - powiedział Onetowi jeden z ważnych polityków obozu władzy.

Pod koniec listopada były wiceprzewodniczący Porozumienia Robert Anacki opisał na Twitterze, jak według niego wyglądały negocjacje ws. wyborów kopertowych. Zaznaczył, że Jarosław Gowin wraz z kilkorgiem posłów Porozumienia - Magdaleną Sroką, Iwoną Michałek, Michałem Wypijem i Stanisławem Bukowcem nie zgodził się na wybory korespondencyjne. Zarzucił swojemu byłemu partyjnemu koledze Adamowi Bielanowi, że to on był ich pomysłodawcą, “a przynajmniej się tym chwalił”, ponadto odgrażał się, że zniszczy Jarosława Gowina za jego sprzeciw.

Inna osoba, która bywała w siedzibie PiS na Nowogrodzkiej, tak opisywała narady wiosną 2020 roku w rozmowie z dziennikarzem Onetu Kamilem Dziubką. - Pamiętam rozmowę, w której uczestniczyło kilka osób. Padło: "Gowin kopie sobie grób". Wściekłość na niego była wyjątkowa. Wyjątkowa - powiedział.

ZOBACZ TAKŻE: Jacek Sasin odda 70 mln za wybory kopertowe? "Skąd mam wziąć?"

- Jarosław Gowin działa i działał wyłącznie we własnym interesie. Chce wrócić do czynnej polityki i chce pokazać, że jest zagorzałym zwolennikiem Donalda Tuska - uważa z kolei wiceszef komisji śledczej ds. tzw. wyborów kopertowych Waldemar Buda (PiS). W rozmowie z PAP Buda dodał, że Gowin “chce się wkupić w łaski nowej władzy. Jest świadkiem, który niczego nie wnosi”.

Rozbicie Porozumienia i dymisja Gowina

Wiosną 2020 roku w Polsce szalała epidemia koronawiursa. Rząd PiS nie wprowadził jednak przewidzianego w konstytucji stanu klęski żywiołowej, co przesunęłoby wybory o kilka miesięcy. Według rozmówców Onetu, prezes PiS Jarosław Kaczyński nie chciał o tym słyszeć - parł do wyborów prezydenckich, aby Andrzej Duda jak najszybciej uzyskał reelekcję.

Gowin zaproponował zmiany w konstytucji, które zakładały, że kadencja Dudy zostanie przedłużona o dwa lata, ale nie będzie mógł się ubiegać o reelekcję. Opozycja się na to nie zgodziła, a projekt upadł. Gowin odszedł z rządu, a gdy do niego wrócił jesienią 2020 roku, by ostatecznie zostać zdymisjonowanym latem 2021 roku. Większość posłów Porozumienia opuściła Gowina, a on sam znalazł się na marginesie polskiej polityki.

Wybory kopertowe ostatecznie się nie odbyły. Ich przygotowanie kosztowało ponad 70 mln zł. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że Mateusz Morawiecki wydał polecenie ich organizacji bez podstawy prawnej.

Źródło: Radio ZET/Onet.pl/PAP/TVN24