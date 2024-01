Jarosław Gowin to polski polityk, filozof i publicysta, doktor nauk humanistycznych. Przez wiele lat zasiadał w ławach poselskich, był senatorem, pełnił funkcję ministra, był też wicepremierem w rządzie Mateusza Morawieckiego. Kim jest Jarosław Gowin? Przedstawiamy sylwetkę znanego parlamentarzysty.

Jarosław Gowin: wiek, pochodzenie, wzrost

Jarosław Gowin urodził się 4 grudnia 1961 w Krakowie. Wychowywał się i chodził do szkoły w Jaśle. Przez dziewięć lat był bramkarzem drużyny juniorów piłkarskiego klubu Czarni 1910 Jasło.

Wzrost polityka budzi ogromne zainteresowanie. Gowin jest jednym z najwyższych parlamentarzystów. Według doniesień medialnych Jarosław Gowin ma ponad 190 cm wzrostu.

Jarosław Gowin: wykształcenie

Jarosław Gowin ukończył historię filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 80. uczył się na Uniwersytecie Cambridge w ramach stypendium. Pracę zawodową rozpoczął w Instytucie Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, a następnie był zatrudniony w Społecznym Instytucie Wydawniczym "Znak". W latach 1994–2005 pełnił funkcję redaktora naczelnego wydawanego przez Instytut miesięcznika "Znak". Zasiadał też w zarządzie wydawnictwa.

W 2017 roku, gdy był politycznie związany z PiS został usunięty z redakcji miesięcznika, co uzasadniono "wspieraniem działań obozu rządzącego (...) zmierzających do pozbawienia niezależności władzy sądowniczej".

Jarosław Gowin: kariera polityczna, PO, PiS, Porozumienie

Działalność polityczną rozpoczął już w trakcie studiów - był wtedy członkiem „Solidarności” i Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

W latach 90. był związany z Forum Prawicy Demokratycznej, a następnie ze środowiskiem Unii Demokratycznej i Unii Wolności. W 2005 z ramienia Platformy Obywatelskiej w okręgu krakowskim został wybrany do Senatu, a po rezygnacji Jana Rokity ze startu w wyborach parlamentarnych w 2007 został umieszczony na pierwszym miejscu listy PO do Sejmu, po czym wstąpił do partii. Uzyskał mandat posła i niedługo po wyborach wszedł w skład zarządu krajowego Platformy Obywatelskiej. W wyborach w 2011 z sukcesem ubiegał się o reelekcję.

W 2011 roku został powołany na urząd ministra sprawiedliwości w drugim rządzie Donalda Tuska, ale w kwietniu 2013 został z tej funkcji odwołany. W 2013 roku Gowin poinformował o opuszczeniu Platformy Obywatelskiej i został posłem niezrzeszonym, co nie trwało jednak długo.

Pod koniec 2013 roku ogłosił powstanie nowej partii Polska Razem i objął funkcję jej prezesa.

W 2014 roku startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale jego ugrupowanie nie osiągnęło progu wyborczego. Został następnie przewodniczącym nowo powołanego klubu parlamentarnego Sprawiedliwa Polska i nawiązał współpracę z Prawem i Sprawiedliwością. W 2014 roku prezydent Bronisław Komorowski powołał Gowina w skład Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

W wyborach parlamentarnych w 2015 kandydował do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości i uzyskał mandat posła VIII kadencji. W listopadzie listopada 2015 objął urzędy wicepremiera oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego w rządzie Beaty Szydło.

W 2017 ogłosił utworzenie nowego ugrupowania pod nazwą Porozumienie i w tym samym roku został ponownie powołany na urzędy wicepremiera oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Tym razem w rządzie Mateusza Morawieckiego.

W wyborach w 2019 z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję i ponownie dotychczasowe stanowiska rządowe, wchodząc w skład drugiego gabinetu Morawieckiego.

Na początku kwietnia 2020, w okresie sporów co do możliwości i sposobu przeprowadzenia wyborów prezydenckich w obliczu pandemii COVID-19 (wybory kopertowe), podał się do dymisji z zajmowanych stanowisk w rządzie. Jednak w październiku powrócił do rządu i objął urzędy wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra rozwoju, pracy i technologii. Latem 2021 roku Gowin został odwołany z zajmowanych stanowisk rządowych.

Jarosław Gowin: życie prywatne, żona, dzieci

Jarosław Gowin jest żonaty z Anną Gowin, z którą ma troje dzieci: Zbigniewa, Weronikę i Ziemowita. Gowin strzeże swojej prywatności i nie mówi wiele o życiu prywatnym. Nie ujawnia w mediach społecznościowych szczegółów dot. rodziny. Wiadomo jedynie, że polityk jest już dziadkiem.

Jarosław Gowin: choroba

Jarosław Gowin trafił do szpitala w 2021 roku w wyniku depresji. Szpital opuścił po kilku tygodniach, ale ze względu na stan zdrowia zdecydował się zawiesić działalność polityczną.

Źródło: Radio ZET