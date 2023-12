Jarosław Kaczyński pojawił się w środę po południu w siedzibie TVP przy ul. Woronicza w Warszawie. Prezes PiS wraz z innymi politykami tego ugrupowania protestuje przeciw decyzji ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, który ogłosił, że odwołał władze TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej.

Przed budynkiem zebrały się tłumy. Jedna z osób krzyknęła do Kaczyńskiego: “będziesz siedział”. Prezes PiS zatrzymał się i odpowiedział: “uważaj, gówniarzu, żebyś ty nie siedział”.

Do siedziby TVP przyjeżdżają kolejni politycy PiS. Ci, którzy byli już na miejscu, powitali Kaczyńskiego oklaskami i okrzykami "Jarosław!". Komentatorzy zwrócili uwagę, że Kaczyński przyjechał na Woronicza bez ochroniarzy. - To mikro zamach stanu. Konstytucja w tej chwili nie działa. To najgorsze co się mogło Polsce zdarzyć. Ale się zdarzyło i naszym zadaniem jest walka z tym - mówił Kaczyński na miejscu.

Atmosfera w budynku Telewizji Polskiej jest napięta. Wezwano policje, która otoczyła budynek. “Posłowie w PiS w trybie interwencji poselskiej w TVP. Były premier Mateusz Morawiecki i były wiceminister Jarosław Zieliński mówili o akcie bezprawia po odwołaniu władz TVP” - poinformowała reporterka Radia ZET Anna Józefowicz.

Źródło: Radio ZET