Rząd Mateusza Morawieckiego upadł. Sejm nie udzielił mu wotum zaufania, co oznacza, że zakończyły się 8-letnie rządy PiS. Jak zareagował na to prezes partii Jarosław Kaczyński?

- Taka jest polityka. Nic nadzwyczajnego w tym nie ma. Rządy się zmieniają. Teraz jest tylko pytanie, na czym ta zmiana będzie polegać. Z zapowiedzi to będzie wyglądało tak, że to koniec demokracji - powiedział Kaczyński dziennikarzom na sejmowym korytarzu. Przerywały mu okrzyki "Konstytucja!" kilku osób, które zorganizował spontaniczną demonstrację.

Kaczyński reaguje na utratę władzy: "rzeczywistość urojona"

Prezes PiS dodał, że premier w swoim expose przedstawił "ogromne sukcesy" rządu PiS. - Sądzę, że tu doszło do społecznego nieporozumienia, ale taka jest demokracja. My to akceptujemy. Będziemy walczyć - zapowiedział.

Kaczyński dopytywany, co rozumie przez to, że doszło do "społecznego nieporozumienia", odparł: to znaczy, że kampania przeciwko PiS-owi przekonała znaczną część społeczeństwa, że rzeczywistość urojona jest rzeczywista.

Prezes PiS odpowiedział też na pytanie, jaką opozycją będzie jego partia. - Prawo i Sprawiedliwość będzie twarde, ale nie będzie totalne - zapowiedział. Wykluczył też złożenie gratulacji Donaldowi Tuskowi. - Chyba pan żartuje - odpowiedział dziennikarzowi.

Źródło: Radio ZET