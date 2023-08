Jarosław Kaczyński ukarany. Dostał najwyższy wymiar kary

Jarosław Kaczyński został ukarany za jego wypowiedź z lipca tego roku, kiedy Donalda Tuska określił jako "ryży". Stwierdził też, że jest "prawdziwym wrogiem naszej ojczyzny i największym zagrożeniem dla Polski".

W środę naganę na prezesa PiS nałożyła sejmowa Komisja Etyki Poselskiej. - Standardy polskich polityków powinny być jak najwyższe, szczególnie pełniących funkcje poselskie, czy lidera partii. Pan poseł Kaczyński powinien być wzorem do naśladowania, a nie do nakładania nagan. Tworzy, współtworzy standardy, obyczaje w polskiej polityce. Jak na razie w wykonaniu prezesa są one miernej jakości i sięgają bruku - skomentowała w rozmowie z Wirtualną Polską wiceszefowa komisji i posłanka Lewicy Monika Falej.

Kaczyński ukarany w Sejmie. Nazwał Tuska "wrogiem ojczyzny"

Przy okazji ukarano Łukasza Mejzę, który w ostatnich miesiącach był posłem niezależnym popierającym Zjednoczoną Prawicę. Otrzymał naganę za określenie "tęczowa zaraza" o społeczności LGBT+ na antenie TVP Info w czerwcu.

W środę odbyło się ostatnie zaplanowane w tej kadencji posiedzenie Sejmu. Jeśli nic się nie zmieni, to posłowie spotkają się przy ul. Wiejskiej po październikowych wyborach parlamentarnych 2023.