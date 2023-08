Jasna deklaracja Kołodziejczaka ws. współpracy z Rosją. A co z Tuskiem? "Nie wycofuję się"

O Michale Kołodziejczaku znów jest głośno. 16 sierpnia lider AGROunii został zaprezentowany przez Donalda Tuska jako "jedynka" na liście Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych. Będzie kandydował do Sejmu z okręgu konińsko-gnieźnieńskiego (woj. wielkopolskie).

Kołodziejczak wystartuje z list KO. Kontrowersje wokół lidera AGROunii

Ruch ten wywołał sporo kontrowersji. Część środowiska rolniczego odwróciła się od Kołodziejczaka, zarzucając mu zdradę. Wypominano mu także krytyczne słowa pod adresem Tuska, a PiS nazywało "sympatykiem Putina". Sam zainteresowany tłumaczył się z decyzji o podjęciu współpracy z KO w podcaście Radia ZET "Machina Władzy".

W poniedziałek Kołodziejczak wraz z członkami AGROunii zorganizował konferencję prasową przed siedzibą TVP w Warszawie. Odniósł się do materiałów, w których pojawiały się jego wypowiedzi z przeszłości. Krytykował wówczas Amerykanów m.in. za skłócanie Polski z Rosją.

Jedną z osób, które zarzucały mu prorosyjskie sympatie, był premier Mateusz Morawiecki, który udostępnił w niedzielę na Twitterze nagranie z udziałem szefa AGROunii. Kołodziejczak w odpowiedzi stwierdził, że dochodzi do manipulacji jego wypowiedziami. W jego opinii wszelkie emitowane materiały archiwalne powinny być opatrzone datą.

"Dziś współpraca z Rosją jest przekreślona"

- Nikt nie będzie podważał tego, że sojusz Polski ze Stanami Zjednoczonymi, silna pozycja Polski w Unii Europejskiej to jest coś normalnego. To jest też nasza racja stanu - żyć dobrze z USA , żyć dobrze z Unia Europejską, mieć silną pozycję i mieć tam coś do powiedzenia - oświadczył polityk.

Rosja napadła na Ukrainę. To barbarzyńcy, którzy wykorzystali swoją potężną pozycję, żeby napaść na zwykłych ludzi - dodał. Jak przekonywał, "nie można dzisiaj oceniać kogoś, kto 8 czy 10 lat temu sprzedawał swoje produkty gdzieś za granicę", w tym - przypomniał - do Rosji, jak robiło to wielu rolników. - Dzisiaj współpraca z Rosją jest przekreślona - zapewniał.

Był również pytany, czy zmienił swoje poglądy na stosunki Polski z Rosją i ze Stanami Zjednoczonymi. - Michał Kołodziejczak nie zmienia zdania. Michał Kołodziejczak jest głęboko zakorzeniony w swoich wartościach i celach, które chce osiągnąć i nie możecie znieść tego, że Michał Kołodziejczak się nie zmienił i nie zmieni, bo broni polskich rolników - mówił o sobie.

Kołodziejczak o słowach dot. Tuska: nie wycofuję się z nich

Lider AGROunii został również zapytany o swoje wypowiedzi z przeszłości krytykujące Donalda Tuska. Pod koniec czerwca w rozmowie z Radiem ZET powiedział, że Tusk "cofnął Polskę o kilka wieków" i "zmienił ją w kraj koczowniczy". W poniedziałek podkreślił, że "nie wycofuje się z żadnych słów", dotyczących tego, co było "wiele lat temu" w kraju.

- Dla mnie kilka wieków to jest mniej niż kilkanaście wieków, czyli to, co robicie wy. Normalni ludzie już w epoce kamienia łupanego dobierali się w pary, grupy i razem polowali na mamuta, a wy chcecie rozdzielić całe społeczeństwo, by wszyscy byli pojedynczy, bo takim społeczeństwem dobrze się rządzi - mówił, zwracając się do rządzących.

Jak przyznał, jest przekonany co do wspólnego startu w wyborach parlamentarnych z Koalicją Obywatelską. - Będę bronił tej decyzji, a ta decyzja będzie obroniona przez czas. Jestem silny, wytrwam, możecie wyciągać, co się da - podsumował.