Jasny sygnał dla Ziobry. PiS bez szans na utrzymanie władzy

Wybory parlamentarne 2023 coraz mocniej elektryzują polityków i wyborców. Kampania wyborcza rozpędziła się w maju na dobre, czego dowodem były obietnice rządzących – na czele z waloryzacją 500 plus do 800 złotych. Do tej kwestii do dziś odnosi się cała opozycja.

Jeszcze przed głośnymi deklaracjami prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z 14 maja pracownia United Surweys przeprowadziła sondaż poparcia na zlecenie Wirtualnej Polski. Polacy zostali zapytani o to, na którą partię oddaliby głos, gdyby na karcie wyborczej znalazły się: PiS, KO, Koalicja Polska 2050 z PSL, Lewica, Konfederacja, Suwerenna Polska, Koalicja AgroUnia i Porozumienie.

Sondaż: PiS daleki od utrzymania władzy. Jasny sygnał dla Ziobry

Główna tendencja pozostawała bez zmian – największe poparcie i wyraźne prowadzenie wciąż należy do PiS – partia Kaczyńskiego uzyskała 32 proc. wskazań ankietowanych. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (24,5 proc.). Trzecie miejsce zajęła koalicja PSL i Polski 2050 Szymona Hołowni (14,9 proc.).

Do Sejmu weszłyby jeszcze dwie siły z podobnym wynikiem. Lewica uzyskała 9,7 proc. wskazań respondentów, a Konfederacja 8 proc. Do parlamentu nie weszłyby pozostałe siły – startująca osobno partia Zbigniewa Ziobry Suwerenna Polska (1,4 proc.) oraz Koalicja AgroUnii i Porozumienia (0,5 proc.). Politycy wciąż mają się o kogo bić – aż 9 proc. respondentów wskazało, że nie wie, na kogo zagłosuje.

Wciąż niejasna pozostaje sprawa startu PiS i Suwerennej Polski. Partia Ziobry (koalicjant PiS) zmieniła nazwę, ale nie zawojowała przez to w sondażach. Jej politycy podkreślają, że wciąż daleko do umowy koalicyjnej, która warunkowałaby wspólny start w wyborach. Bez koalicji z PiS-em ziobryści notują wynik zdecydowanie poniżej progu wyborczego. Ten sam sondaż pokazał, że przy wspólnym starcie PiS i SP miałyby w koalicji 32,7 proc. wskazań, o zaledwie 0,7 proc. więcej, niż samodzielnie startująca partia Kaczyńskiego.

Już wcześniej dawał temu wyraz szef klubu PiS Ryszard Terlecki. "Mała partia, ok. 1 proc. poparcia, ogłasza, że to ona będzie bronić suwerenności Polski? Zmiana nazwy nic nie zmieni. Tylko Prawo i Sprawiedliwość może zapewnić Polsce wolność i rozwój" – pisał na Twitterze wicemarszałek Sejmu.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 12-14 maja 2023 roku metodą CAWI & CATI 50/50 na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska