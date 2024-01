"Jeden wielki matrix" na konferencji. Oburzony Kaczyński zaczął obrażać dziennikarzy

To miała być konferencja prasowa, na której Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak stają w obronie "wolnych mediów". Posłowie PiS ponownie zaprezentowali wotum nieufności wobec ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza i wezwali Polaków na demonstrację 11 stycznia - "w obronie demokracji, wolności słowa, wolnych mediów i suwerenności Polski w ogóle". Ale skończyło się na słownej przepychance z dziennikarzami. Posłowie PiS niemal tonęli pod lawiną niewygodnych pytań, a Kaczyński w reakcji co chwilę zarzucał dziennikarzom manipulacje.

- Czy TVP nadal powinna mieć prezesa na telefon polityka? Na pański telefon o 3 w nocy? - pytał prezesa PiS Jakub Sobieniowski z "Faktów" TVN w odniesieniu do sprawy nocnego telefonu do prezesa TVP, o którym Kaczyński sam opowiadał wcześniej w rozmowie z Radiem Wnet. Kaczyński próbował wytłumaczyć, że "zaryzykował" i że to wcale nie oznacza "żadnej zależności od polityka".

- Czy nie dostrzega pan hipokryzji w niektórych działaniach polityków PiS? - zaczął Patryk Michalski z Wirtualnej Polski, po czym podał przykład: - Nie było protestów, gdy TVP była tubą propagandową PiS. Porównywała gejów do pedofilów, nie były transmitowane konferencje prasowe głównych polityków opozycji, Donald Tusk był przedstawiany w podkręconych, czerwonych barwach. Nie było protestów, jeśli chodzi o standardy TVP - wyliczał dziennikarz.

- Panie redaktorze. Ja już abstrahuję od tych pana opisów, które według mnie są po prostu pewnym aktem bardzo źle rozumianej propagandy. Proszę pamiętać, że po drugiej stronie był TVN, który pod względem braku obiektywizmu bił TVP na głowę. To, co tam się wyprawiało, to był jeden gigantyczny skandal. Można by to porównać do najgorszych czasów XX wieku - stwierdził.

"Gest Kozakiewicza" w Sejmie? Kaczyński: nie widziałem

Pytany przez dziennikarkę Radia ZET Joannę Mąkosę o "gest Kozakiewicza" pokazany w Sejmie przez Mariusza Kamińskiego, Kaczyński odparł krótko: - Ja nic nie wiem o żadnym "geście Kozakiewicza". Nie widziałem tego i uważam, że jest to element manipulacji.

Nikt inny pytań zadać już nie zdążył, bo Kaczyński po zarzuceniu obecnym na miejscu dziennikarzom praktykowanie propagandy zakończył konferencję. - Ja wiem jedno. Państwo są w beznadziejnej sytuacji. To, co się wyprawa w Polsce jest nie do obrony. Państwo mają, że tak powiem, płacone za to, żeby tego bronić. Naprawdę serdecznie państwu współczuję - grzmiał.

Na reakcje w sieci nie trzeba było długo czekać. "Jeden wielki matrix", "to jest odklejka", "pierwsza konferencja Prezesa po 8 latach rządu, pierwsze od dawien dawna prawdziwe pytania i totalne odklejenie oraz wyparcie", "Kaczyński przeszedł dzisiaj samego siebie. Wszystko, co mu nie pasuje do obrazka, neguje, zarzuca dziennikarzom kłamstwa i manipulacje. To człowiek wypruty z wszelkiej przyzwoitości" - to tylko niektóre z licznych komentarzy w serwisie Twitter/X.

Źródło: Radio ZET