Jedna uchwała to za mało. PiS szykuje kolejny krok "w obronie Jana Pawła II"

W ubiegły czwartek Sejm przyjął uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II. Za uchwałą głosowało 271 posłów, 43 było przeciw, od głosu wstrzymało się 4 posłów. 142 posłów nie głosowało. Uchwała autorstwa posłów PiS była reakcją na reportaż Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3" z cyklu "Bielmo" w TVN24.

W materiale przedstawiono dowody, które wskazywały na świadome przenoszenie księży posądzanych o pedofilię przez kard. Wojtyłę, kiedy był metropolitą krakowskim. Stanisław Karczewski w rozmowie z PAP ocenił, że "Senat również powinien przyjąć uchwałę podobnej treści". Podkreślił, że ma zamiar rozmawiać w tej sprawie m.in. z wicemarszałkiem Senatu Markiem Pękiem.

PiS o Janie Pawle II. Politycy zapowiadają kolejną uchwałę

- Zaproponuję swojemu klubowi (...) taką samą uchwałę, czy zbliżoną w treści do tej, która została uchwalona w Sejmie. Mnie się ta treść bardzo podoba - powiedział. Dodał: - W odpowiednim terminie zgłosimy taką uchwałę.

Sejm 9 marca przyjął uchwałę ws. obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II. Uchwała głosi m.in., że "medialna, haniebna nagonka" jest próbą "skompromitowania Jana Pawła II materiałami, których nie odważyli się wykorzystać nawet komuniści".

Jan Paweł II - głosi uchwała - to wielki autorytet dla Polaków oraz społeczeństw całego świata i "niósł świadectwo wiary, dobroci i patriotyzmu". W uchwale wyrażono "szacunek dla dzieła Jana Pawła II i Jego wkładu w dzieje Polski, Europy i świata" (pisownia oryginalna).

Napisano, że Sejm RP "uważa za swój obowiązek wobec przyszłych pokoleń przypomnieć, że Papież Polak był niestrudzonym orędownikiem praw człowieka i obrońcą ubogich we wszystkich zakątkach świata. Okazywał szczególną wrażliwość na prawa ludzi pracy i sprawiedliwość społeczną".

We wtorek sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski powiedział w radiowej Jedynce: - Przymierzamy się do tego, aby złożyć skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na działania TVN. Ten paszkwil nie zostanie sam sobie pozostawiony.

