Jest kandydat na premiera. Andrzej Duda zdecydował

Mateusz Morawiecki otrzyma misję stworzenia rządu. Andrzej Duda w orędziu stwierdził, że w trakcie konsultacji "każde ze stronnictw" zapewniło, że zgromadzi większość. - Po spokojnej analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowiłem powierzyć misję stworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu - dodał prezydent.

Prezydent desygnuje premiera w tzw. pierwszym kroku konstytucyjnym. PiS nie ma w Sejmie większości, więc misja Morawieckiego najprawdopodobniej zakończy się porażką. Wówczas, w drugim kroku, nowego premiera wskaże większość sejmowa, złożona z posłów KO, Lewicy i Trzeciej Drogi. Wspólnym kandydatem tych ugrupowań na szefa rządu jest Donald Tusk.

Morawiecki kandydatem na premiera. Duda podjął decyzję

Pierwsze posiedzenie Sejmu odbędzie się 13 listopada. Otworzy je Marek Sawicki z PSL (Trzeciej Drogi), któremu Duda powierzył funkcję marszałka seniora.

Posłowie po złożeniu ślubowania wybiorą następnie nowego marszałka Sejmu. Sejmowa arytmetyka wskazuje, że będzie to kandydat wskazany przez KO, Lewicę i Trzecią Drogę, które mają 248 mandatów w 460-osobowym Sejmie.

Prezydent stwierdził, że "to konstytucja precyzyjnie reguluje kolejne kroki powołania rządu". - Jeżeli misja przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości się nie powiedzie, wówczas w kolejnym kroku to Sejm wybierze kandydata na premiera, a ja niezwłocznie powołam go na to stanowisko - zapowiedział. - Wszystkie konstytucyjne zasady i terminy zostaną dochowane - dodał.

- Zależy mi na dobrej współpracy z nowym parlamentem i Radą Ministrów - niezależnie od tego jaka ostatecznie wyłoniona zostanie większość parlamentarna i kto utworzy rząd - podkreślił prezydent Duda. - Dobra współpraca jest szczególnie potrzebna w obszarach szeroko pojętego bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Drzwi Pałacu Prezydenckiego były i będą zawsze otwarte dla wszystkich, którzy chcą współpracy w najważniejszych dla Polski sprawach - dodał.

Źródło: Radio ZET/PAP - Grzegorz Bruszewski