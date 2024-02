Członkowie komisji ds. wyborów kopertowych wysłuchali w środę opinii biegłego, byłego szefa PKW prof. Wojciecha Hermelińskiego. Posiedzenie miało burzliwy przebieg. Przemysław Czarnek był wielokrotnie upominany przez przewodniczącego komisji Dariusza Jońskiego.

Zaczęło się od wymiany zdań między Hermelińskim a Czarnkiem. Poseł PiS stwierdził, że Hermeliński “nie zna przepisów i kompromituje się tutaj”. - Niech pan się powstrzyma od tych swoich uwag, ciągle je pan wygłasza - odparł były szef PKW.

Starcie Czarnka z Jońskim

Joński zaapelował do Czarnka, aby okazał “odrobinę szacunku do autorytetu w tym kraju”. - Bo zniszczyliście już wszystkie autorytety. Pan chce teraz robić grill nad biegłym - stwierdził przewodniczący komisji.

- Autorytet Sejmu niszczy pan swoim chamskim zachowaniem - odparł Czarnek.

- Panie Czarnek, jest pan przykładem upadku prestiżu posła. Jest mi bardzo przykro, co pan mówi i co pan robi - skontrował przewodniczący komisji.

Poseł PiS wrócił do przepytywania Hermelińskiego, wielokrotnie usiłując uzyskać od niego odpowiedź “tak” lub “nie”, na co biegły nie chciał się zgodzić. - Nie będę się z panem bawił w zgaduj zgadulę - stwierdził były szef PKW.

Prof. Hermeliński przed komisją ds. wyborów kopertowych

Hermeliński wcześniej negatywnie ocenił decyzje rządzących ws. przygotowań do organizacji tzw. wyborów kopertowych. Joński pytał czy uchwała PKW z 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach prezydenckich, była zgodna z Konstytucją. Zwrócił uwagę, że w treści uchwały stwierdzono brak możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów.

W ocenie b. szefa PKW "jest to niewątpliwie fikcja prawna, bo kandydaci byli". Hermeliński tłumaczył, że "można było poczekać do 6 sierpnia, kiedy nastąpiło opróżnienie fotela prezydenta i marszałek Sejmu w ciągu 14 dni musiał wyznaczyć termin wyborów w ciągu 60 dni".

W jego ocenie to wyjście, albo wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, to rozwiązania którym nie można zarzucić naruszenia Konstytucji. - Wybrano najgorsze rozwiązanie, spiesząc się do tego, aby wybory się odbyły - ocenił b. szef PKW.

Źródło: Radio ZET/PAP - Olga Łozińska, Edyta Roś/TVN24