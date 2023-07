Jest ruch prokuratury ws. "willi plus". "Będziemy musieli to rozliczyć"

Willa plus, czyli seria dotacji przyznanych z Ministerstwa Edukacji i Nauki w 2022 roku, jest przedmiotem postępowania prokuratorskiego. O tym, że sprawę bada Prokuratura Okręgowa w Warszawie, przekazała w poniedziałek 31 lipca telewizja TVN24 i serwis tvn24.pl.

To reporterzy tych mediów ujawnili jako pierwsi, że resort Przemysława Czarnka przyznał część dotacji pomijając negatywne opinie, a przy niektórych sterowano wręcz ręcznie, poza konkursem. - Chodzi o sześć milionów w ramach programu willa plus na zakup nieruchomości i remonty. Z tego cztery i pół dotyczyło fundacji Wolność i Demokracja (założonej przez ministra Michała Dworczyka - red.) - mówił Piotr Szostak, współautor publikacji.

Decyzje Czarnka z "willi plus" w prokuraturze. Opozycja nie ma złudzeń

Również i szersza pula przyznanych środków wzbudza kontrowersje. - Mamy do czynienia z absurdalną sytuacją, w której połowa pieniędzy z całej puli, blisko 85 milionów złotych, jest wydana mimo ich negatywnej opinii – wyjaśniał reporter.

Według TVN24.pl po te środki sięgnęło co najmniej 12 organizacji powiązanych z PiS-em i obozem rządzącym. Dzięki dotacji od Przemysława Czarnka te grupy mogły kupić istniejące nieruchomości w korzystnych lokalizacjach lub zbudować swoje siedziby od nowa. Przemysław Czarnek bagatelizował sprawę, twierdząc, że "podstawowe kryterium było takie - nie dajemy pieniędzy lewakom i komunistom, bo to jest sprzeczne z Konstytucją".

W czerwcu br. do zawiadomienia ws. willi plus odnosiła się Najwyższa Izba Kontroli. - NIK to wszystko szczegółowo analizował. Kiedy naszym gościem był prezes (NIK, Marian - red.) Banaś, poinformował, że co najmniej jedna z tych spraw to jest niegospodarność. A chodzi o podwójne wypłacenie, dwa razy, tej samej dotacji dla jednej z organizacji pozarządowych. Dwa razy zawarto umowę na tę samą rzecz, tłumacząc następnie takim chaosem czy nerwami, które wynikały - zdaniem ministerstwa - z publikacji medialnych – mówiła w poniedziałek w TVN24 Justyna Suchecka, współautorka publikacji.

- Czarnek doskonale wie, że przyznawanie dotacji komuś, kto nie przygotował kosztorysu albo zmienianie decyzji komisji, która jest negatywna, na pozytywną, to nie jest właściwe działanie – powiedziała Barbara Nowacka, posłanka KO. Podkreśliła, że to wszystko bez wątpienia wymaga rzetelnego prokuratorskiego śledztwa, na co w obecnych realiach nie ma co liczyć. - Będziemy musieli sami to rozliczyć - dodała parlamentarzystka.

RadioZET.pl/Tvn24.pl