"Jesteśmy po prostu rozjechani". Czarzasty zdradza kulisy powstawania umowy koalicyjnej

Donald Tusk, lider KO powiedział w poniedziałek, że ugrupowania opozycyjne będą gotowe do parafowania umowy koalicyjnej jeszcze przed Świętem Niepodległości - ostateczny termin to więc piątek 10 listopada.

Umowa koalicyjna. Spotkanie liderów demokratycznej opozycji

- Myślę, że w piątek, liderzy, którzy prowadzili te prace, te rozmowy, będą mogli publicznie potwierdzić, że koalicja jest faktem - powiedział Tusk. Dodał, że właśnie w piątek "zameldują o kolejnym etapie". Z kolei w niedzielę mają uzyskać akceptację partii politycznych, które startowały jako demokratyczna opozycja.

W czwartek Włodzimierz Czarzasty był pytany przez dziennikarzy, czy udało się uzyskać ostateczne porozumienie w sprawie umowy koalicyjnej i czy liderzy KO, Trzeciej Drogi oraz Lewicy zaprezentują ją w piątek opinii publicznej.

"Bardzo trudna koalicja. Jesteśmy rozjechani"

Czarzasty powiedział, że rozmowy między KO, Lewicą i Trzecią Drogą idą dobrze. Zaznaczył jednak, że nie jest to łatwe. - To jest bardzo trudna koalicja czterech struktur, czterech formacji, które mają w bardzo wielu sprawach różne zdanie - powiedział.

- Ułożenie wszystkiego, żeby było to stabilne, nie jest łatwe. My potrafimy się dogadać, są różne zdania w wielu sprawach, jak tych związanych ze sprawami prawno-człowieczymi. Wiemy, że tutaj jesteśmy po prostu rozjechani w tych rzeczach i musimy to tak poukładać, żeby stabilnie tworzyć rząd - stwierdził.

"Jest super atmosfera"

Podkreślał, że partie demokratycznej opozycji "rozpatrują wszystkie warianty". - Jest super atmosfera, wiemy, co, kiedy chcemy zrobić. Obserwujemy PiS, to co robi PiS nam się nie podoba, ale nie chcemy też reagować w sposób szaleńczy - mówił.

Włodzimierz Czarzasty potwierdził też, że jutro liderzy demokratycznej opozycji wyjdą do opinii publicznej. - A dzisiaj, podczas wieczornego spotkania liderów ustalimy dokładnie zakres tego, o czym poinformujemy. Problemem jest jak zwykle to, że panowie i panie z PiS przedłużają cały ten proces, w związku z tym musimy się dograć do tego całego rytmu - ocenił.

Źródło: Radio ZET/PAP