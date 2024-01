Tyle żona Kurskiego zarobiła w TVP. Kwota szokuje, a pracowała trochę ponad rok

Od kilku tygodni na jaw wychodzą kolejne fakty o wysokich zarobkach w zdominowanych wcześniej przez PiS mediach publicznych. Dowiedzieliśmy się, że propagandyści w TVP zarabiali gigantyczne kwoty. Np. prezenter "Wiadomości" Michał Adamczyk od kwietnia do grudnia 2023 otrzymał prawie 1,5 mln złotych. Podobnie było w Polskim Radiu, gdzie "gwiazdy" TVP - Michał Rachoń czy Adrian Klarenbach - inkasowały spore sumy za prowadzenie gościnnych audycji czy segmentów publicystycznych w państwowej rozgłośni.

Z kolei współpracownik byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego miał zarobić 3 mln złotych w trzy lata, mimo braku wyższego wykształcenia. Zaś "publicyści" tacy jak bracia Karnowski, Adrian Stankowski czy Miłosz Manasterski otrzymywali po 500 zł za pojedyncze komentarze w TVP i TVP Info. Rekordzista miał w tym systemie w wzbogacić się nawet o 300 tysięcy złotych.

Żona Kurskiego zarobiła 1,5 mln za ponad rok pracy

Onet ujawnił w środę kolejne ustalenia, tym razem dotyczące wspomnianego wyżej Kurskiego i jego żony. Joanna Kurska w lutym 2016 roku (jeszcze pod nazwiskiem Klimek) rozpoczęła pracę na stanowisku wicedyrektorki biura ds. koordynacji programowej. Chwilę później awansowała na dyrektorkę, po czym w listopadzie tego samego roku odeszła.

"Zgodnie z najwyższym standardem etyki i profesjonalizmu dyrektor Joanna Klimek zakończyła pracę w telewizji ze względu na nawiązanie osobistej relacji z prezesem Jackiem Kurskim" - tak brzmiało oświadczenie TVP, które cytował Onet. Potem Klimek trafiła do PGNiG, do Netii, a w lipcu 2020 roku wyszła za mąż za Kurskiego. Przypomnijmy, że ślub miał charakter kościelny - w tym celu unieważniono wcześniejsze, również kościelne, małżeństwo szefa TVP, z którego urodziło się troje dzieci.

Już jako Joanna Kurska wróciła na Woronicza we wrześniu 2022 roku, ale po zaledwie czterech miesiącach straciła tam pracę. Nieoficjalnie mówi się, że była to decyzja Mateusza Matyszkowicza. Następca Jacka Kurskiego na stanowisku prezesa nie chciał w strukturach telewizji żony swojego poprzednika ani innych jego zaufanych ludzi. Jednak zaledwie 13-miesięczny (licząc zarówno rok 2016, jak i przełom 2022-23) okres pracy Kurskiej w państwowym gigancie pozwolił jej się znacznie wzbogacić.

Onet: były mąż Kurskiej zarobił prawie 4 mln zł w TVP

"Z informacji Onetu wynika, że do 2023 r. państwowy nadawca przelał na jej konto 1 mln 532 tys. zł. Oznacza to, że za miesiąc pracy otrzymywała średnio 117 tys. zł" - czytamy w artykule. To jednak nie wszystko. "Jackowi Kurskiemu w trakcie jego prezesury TVP wypłaciła w sumie 4,5 mln zł. Oznacza to, że małżeństwo Kurskich w latach 2016-2023 zarobiło w Telewizji Polskiej ponad 6 mln zł" - ustalił Onet.

Pikanterii tej sprawie dodaje fakt, że w TVP jako producent zatrudniony był także były mąż Kurskiej. Tomasz Klimek pracował w Agencji Kreacji Rozrywki i Oprawy TVP, gdzie zajmował się reżyserią koncertów, m.in. "Sylwestra Marzeń". Jak podał Onet, w latach 2018-2023 spółka wypłaciła mu 3,86 mln zł.

Źródło: Radio ZET/Onet