Joanna Mucha to polska działaczka polityczna i posłanka na Sejm VI, VII, VIII, IX i X kadencji, w latach 2011–2013 minister sportu i turystyki. Mucha jest doktorem nauk ekonomicznych, a przed startem w wyborach pracowała jako nauczycielka akademicka. Od początku kariery w polityce Mucha budziła zainteresowanie wyborców. W czasach pierwszej kadencji (Sejm VI kadencji) przylgnął do niej przydomek "najpiękniejszej posłanki", a nawet "Miss Platformy".

Joanna Mucha w wyborach parlamentarnych 2023 otrzymała 32 563 głosów, czyli prawie 2 razy mniej niż podczas głosowania w 2020 roku i o 10 tys. mniej niż w 2015 i 2009 r. Posłanka startowała z list Trzeciej Drogi, a wcześniej - od początku swojej kariery politycznej - była kandydatką Platformy Obywatelskiej.

Joanna Mucha: rodzina, mąż, życie prywatne

Joanna Mucha w 2011 roku rozwiodła się z mężem, z którym ma dwóch dorosłych synów. Obecnie jest związana z ekonomistą Januszem Jankowiakiem.

W przeszłości posłance, ówczesnej minister sportu, zarzucano romans z posłem Jarosławem Gowinem. Mucha dementowała te doniesienia i określała jako ataki polityczne:

- Ta atmosfera wokół mnie, kiedy rozmawia się o wydumanych ciążach, wydumanych romansach, nie sprzyja dobrej atmosferze pracy. Uważam, że już wystarczy — stwierdziła w "Poranku Radia TOK FM" w 2012 roku.

Joanna Mucha: wiek, wykształcenie

Joanna Mucha urodziła się 12 kwietnia 1976 w Płońsku. Z wykształcenia jest ekonomistką. Ukończyła studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2006 studia podyplomowe na tej uczelni z zakresu ekonomiki zdrowia. W 2007 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy "Racjonalizacja publicznej służby zdrowia w Polsce poprzez system dopłat pacjentów do usług medycznych". Od czasu ukończenia studiów pracowała jako nauczycielka akademicka.

Zanim Mucha uzyskała tytuł doktora, była już zaangażowana w politykę: najpierw działała w Unii Wolności, a potem w Platformie Obywatelskiej. Jako posłanka PO pracowała m.in. nad powstaniem Akademii Janusza Palikota i została jej szefową. Mucha należała do PO w latach 2003-2021, w tym czasie pełniąc m.in. funkcję ministra sportu w drugim rządzie Donalda Tuska. Na to stanowisko w listopadzie 2011 roku powołał ją Bronisław Komorowski, a 27 listopada 2013 została odwołana z niego odwołana.

Mucha była krytykowana za małą znajomość dziedziny, którą się zajmowała. Jako minister sportu miała m.in. zapytać na spotkaniu organizacyjnym, kto wybierał drużyny grające w Superpucharze Polski (był to mistrz Polski — Wisła Kraków i zdobywca Pucharu Polski — Legia Warszawa - red.). Mucha tłumaczyła jednak, że pomimo braków w wiedzy, w sporcie liczy się co innego - dobre zarządzanie. - Wchodząc do ministerstwa, nie udawałam, że świetnie znam drużyny. Ja się tego wszystkiego uczę. W sporcie najważniejsze jest dobre zarządzanie — twierdziła.

Joanna Mucha: kariera polityczna

Mucha uzyskiwała mandat poselski w 2007, 2011, 2015, 2019 i 2023 roku. Najwięcej głosów otrzymała w przedostatnich wyborach parlamentarnych (57577), a najmniej w tegorocznych (32563) i pierwszych, w których wystartowała (21028). W 2019 roku posłanka startowała też w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019, bezskutecznie ubiegając się o mandat posła do PE.

Także w 2019 roku, pod koniec grudnia, ogłosiła swój start na funkcję przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, a w styczniu 2020 zrezygnowała z ubiegania się o to stanowisko, udzielając poparcia Borysowi Budce. Po roku ogłosiła przejście z PO i KO do ruchu Polska 2050.

Mucha odeszła z PO w lutym 2021 roku. Krytykowała wówczas Donalda Tuska, z którym była w rządzie przez ponad 2 lata, a przez kilkanaście lat współpracowała w jednej partii. - Z przemówień Donalda (Tuska - red.) bije przekaz, który mówi nam, że do 2015 roku wszystko było dobrze, a potem przyszedł zły PiS i to zrujnował. To jest dramatycznie infantylne. Przypomnę, przegraliśmy wtedy te wybory i trzeba to przepracować i zrozumieć, z czego wynikała ta porażka. Cały czas mam wrażenie, że ludzie w Platformie wciąż uważają, że Kaczyński Polaków przekonał argumentami finansowymi. A to jest dalece niewystarczająca diagnoza - mówiła Mucha, ówczesna posłanka PO, na łamach Kultury Liberalnej 13 lipca 2021 roku.

Joanna Mucha: poglądy

Mucha jest zwolenniczką większej komercjalizacji służby zdrowia, zakazu aborcji przy jednoczesnej refundacji antykoncepcji, wpuszczenia na teren Polski migrantów (przy założeniu, że będą sprawdzani przed wjazdem), powołania komisji śledczej ds. SKOK-ów oraz "uelastycznienia" Karty Nauczyciela.

Przez związki z Lublinem, w którym pracowała i mieszkała, Mucha chciała też, by dzięki częściowej refundacji z budżetu państwa, w stolicy Lubelszczyzny utworzyć interaktywne muzeum podobne do warszawskiego Centrum Nauki Kopernik.

