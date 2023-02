Joe Biden w Warszawie. Relacja z wizyty prezydenta USA w Polsce

Joe Biden we wtorek i środę składa wizytę w Polsce. Wcześniej prezydent USA niespodziewanie zjawił się w Kijowie

Plan wizyty Bidena w Polsce zakłada m.in. spotkanie z Andrzejem Dudą (wtorek, g. 13) i przemówienie w Arkadach Kubickiego na stołecznej starówce (g. 17.30)

- Biden przyjeżdża także z przesłaniem do Polaków, z podziękowaniem za wszystko, co zrobiliśmy dla utrzymania stabilności w tej części świata, ale też za zwykłe ludzkie wsparcie, jakie przekazaliśmy naszym ukraińskim sąsiadom - mówi prezydencki minister Marcin Przydacz

Z nieoficjalnych doniesień Onetu wynika, że w planach Bidena jest też spotkanie z Rafałem Trzaskowskim

W środę (22 lutego) prezydenci Polski i USA mają uczestniczyć w spotkaniu liderów wschodniej flanki NATO w formacie B9. W planach Bidena jest też rozmowa z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem

W Rosji tymczasem trwa oczekiwanie na orędzie Władimira Putina, które ma rozpocząć się we wtorek o godz. 10 czasu polskiego

Joe Biden w Warszawie - wizyta w Polsce na żywo

Wizyta Bidena w Polsce

Podczas wizyty prezydenta USA Joe Bidena w Polsce dominującym będzie wymiar relacji dwustronnych - powiedział w rozmowie z PAP szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Pytany, czy podczas wizyty prezydenta Bidena w Polsce przewidziane jest także trójstronne spotkanie prezydentów USA, Polski i Ukrainy, mówił, że w tej chwili nie jest ono planowane.

Jak podkreślił prezydencki minister, "Joe Biden przyjeżdża do Polski także z przesłaniem do Polaków, z podziękowaniem dla polskiego rządu, prezydenta i społeczeństwa za to wszystko, co zrobiliśmy w ostatnich miesiącach dla utrzymania stabilności w tej części świata, ale też za zwykłe ludzkie wsparcie, jakie przekazaliśmy naszym ukraińskim sąsiadom" - powiedział.

Przydacz odniósł się także do kwestii planowanego przez USA wzmocnienia i uszczelnienia sankcji wobec Rosji. Jak mówił, Polska jest od początku zwolenniczką sankcji wobec Rosji. "Kolejne kilka pakietów sankcyjnych na poziomie UE i G7 doprowadziły do sytuacji, w której Rosja zaczyna mieć już zadyszkę gospodarczą - podkreślił Przydacz.

Plan wizyty Bidena w Warszawie

Joe Biden we wtorek spotka się w Pałacu Prezydenckim z prezydentem Andrzejem Dudą. Jak potwierdził w poniedziałek Gość Radia ZET, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, spotkanie prezydentów Joe Bidena i Andrzeja Dudy odbędzie się po godz. 13 w Pałacu Prezydenckim.

Wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych - zgodnie z protokołem - rozpocznie się od oficjalnego powitania. - Następnie druga część to spotkanie w wąskim formacie - mówił minister. Na spotkaniu mają też być obecni doradcy obu prezydentów ds. polityki zagranicznej. - Po stronie amerykańskiej National Security Advisor, czyli doradca ds. bezpieczeństwa Jake Sullivan - to jest ta funkcja, którą kiedyś pełnił Zbigniew Brzeziński, po naszej stronie będę towarzyszył prezydentowi ja - przekazał szef BPM.

Po spotkaniu Duda-Biden przewidziane są rozmowy w szerszych delegacjach, czyli prezydenci i kilka osób towarzyszących, ministrowie. - Ale to już prezydenci decydują, która część ma być dłuższa czy krótsza. Są tacy, którzy mają tych tematów w delegacjach więcej niż w cztery oczy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać - mówił Przydacz.

Wiadomo, że o godz. 17:30 Joe Biden wygłosi przemówienie. Uroczystość odbędzie się w Arkadach Kubickiego przy Zamku Królewskim w Warszawie.

W środę z kolei zaplanowany jest udział prezydenta USA w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki, gdzie mowa będzie o dalszym wsparciu Ukrainy. Później poinformowano, że w środę w programie przewidziane są także dwa dodatkowe punkty - spotkanie z pracownikami ambasady USA w Warszawie oraz rozmowa z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, by "potwierdzić niezachwiane wsparcie Stanów Zjednoczonych dla bezpieczeństwa Sojuszu".

RadioZET.pl