"Judasz, zdrajca". Politycy PiS wściekli. Prezes "nie bronił TVP własną piersią"

To, co obecnie dzieje się w mediach publicznych, można nazwać prawdziwą rewolucją. Koalicja rządząca próbuje na wszelkie możliwe sposoby przejąć i odpolitycznić państwowych nadawców, podczas gdy politycy Prawa i Sprawiedliwości nie szczędzą wysiłków w obronie swojej propagandowej tuby.

Prezes TVP bał się, że złamie prawo

Jednym z głównych aktorów tego spektaklu jest Mateusz Matyszkowicz, który od 2022 roku zasiadał na stanowisku prezesa TVP. Kilka dni temu media obiegło zdjęcie Matyszkowicza siedzącego u boku Jarosława Kaczyńskiego, który osobiście pojawił się na Woronicza, by bronić Telewizji Publicznej.

Wirtualna Polska dotarła do źródeł, które twierdzą, że Matyszkowicz już wtedy zdawał sobie sprawę, że nie jest w stanie spełnić wszystkich oczekiwań, jakie stawiało mu Prawo i Sprawiedliwość. "Jak mówią nasze źródła, odchodzący prezes jeszcze przed rewolucją poprosił o przygotowanie analiz prawnych w sprawie możliwych zmian władz TVP. Z naszych informacji wynika, że Matuszkowicz obawiał się, że kwestionując uchwałę w sprawie nowych władz złamie prawo i będzie musiał ponieść tego prawne konsekwencje" - czytamy.

Mocne słowa polityków PiS. "Zdrajca, Judasz"

Ostatecznie Matyszkowicz uznał, że nawet jeśli pojawią się wątpliwości prawne co do działań rządu, to będzie on musiał przyjąć nowego prezesa TVP, a co za tym idzie opuścić swój gabinet. Licząc przy tym na to, że uchwała, która wywołała całą rewolucję, zostanie podważona przez sąd. Takie, jak można sądzić, racjonalne podejście nie sprawia jednak, że Matyszkowicz zyskuje w oczach polityków Prawa i Sprawiedliwości. Wręcz przeciwnie, mówią o zdradzie. - Uważam, że nas zdradził. Nie bronił TVP własną piersią - mówił informator Wirtualnej Polski związany z PiS. Inny miał stwierdzić, że "cała sytuacja przypomina mu zachowanie Judasza".

Zdecydowanie większe uznanie w gronie ekipy Jarosława Kaczyńskiego zyskują Samuel Pereira, Michał Adamczyk i Marcin Tulicki - twarze Telewizji Polskiej, które nie przejmują się opiniami prawnymi i ewentualnymi konsekwencjami w tym zakresie.

Źródła Wirtualnej Polski donoszą, że Matyszkowicz spotkał się z zaczynającym swoją kadencję prezesem Tomaszem Sygutem. Panowie mieli rozmawiać w "dobrej atmosferze", a odchodzący prezes miał nawet przekazać nowej ekipie informacje o ostatnich decyzjach, kontraktach i planowanych działaniach. Rozmowa została jednak przerwana przez polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska.