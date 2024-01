"Jutro mogą wejść do każdego domu". Morawiecki kreśli dramatyczny scenariusz

Mateusz Morawiecki przekonywał w rozmowie z wPolsce.pl, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są więźniami politycznymi. - Teraz powinniśmy zdać sobie sprawę my wszyscy Polacy, że ludzie, którzy walczyli z korupcja rządów Tuska, bo przecież zwolnienie Kamińskiego przez Tuska w 2009 roku rozpoczęło się ujawnieniem przez niego afery hazardowej, ci ludzie są dzisiaj przedmiotem zemsty politycznej i są więźniami politycznymi dokładnie tak, jak Andrzej Poczobut jest więźniem politycznym Aleksandra Łukaszenki na Białorusi - powiedział były premier.

W ocenie Morawieckiego rząd Donalda Tuska krok po krok likwiduje w Polsce demokrację, a ostatecznie władza może zacząć posuwać się do działań bezpośrednio uderzających w obywateli. Jego zdaniem "monopolizowany jest przekaz informacyjny", dlatego wielu Polaków nie wie, się dzieje w kraju.

Morawiecki: Jutro mogą wejść do każdego polskiego domu

- Wierzę, ze Polacy obudzą się. Przedwczoraj władza Tuska weszła do mediów publicznych, wczoraj do Pałacu Prezydenckiego, a jutro może wejść do każdego polskiego domu, bo taka jest logika działania w demokraturze - mówił Morawiecki.

Były premier, podobnie jak wcześniej Andrzej Duda, zapewnił, że będzie walczyć o wolność dla Kamińskiego i Wąsika. - Ja na pewno nie spocznę do momentu, kiedy nie tylko panowie wyjdą na wolność, ale także sprawiedliwość nie zostanie wymierzona tym, którzy dzisiaj bezczelnie łamią prawo - zapowiedział.

9 stycznia wieczorem policja zatrzymała polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy przebywali w tamtym momencie w Pałacu Prezydenckim - pozostali oni w Pałacu po uroczystości powołania nowych doradców Andrzeja Dudy.

Były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych oraz jego były zastępca zostali skazani 20 grudnia prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności za przekroczeniem uprawnień w związku z tzw. aferą gruntową z 2007 r.

10 stycznia Mariusz Kamiński wydał oświadczenie. "Skazaniem mnie za walkę z korupcją i bezprawne pozbawienie mandatu poselskiego traktuję jako akt zemsty politycznej. Od pierwszego dnia mojego uwięzienia rozpoczynam protest głodowy" - napisał.

Źródło: Radio ZET/ wPolsce.pl