Kaczyński atakuje film Holland. Kuriozalne słowa. "Zmusić Polaków, by się poddali"

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Czas, który pozostał, politycy chcą wykorzystać na wizyty w różnych częściach Polski i przekonywanie potencjalnych wyborców do zagłosowania na ich ugrupowanie.

Jarosław Kaczyński w taki właśnie sposób uczestniczy w kampanii. Ostatnio we Wrocławiu doszło do incydentu podczas przemówienia prezesa PiS. Z tyłu sali, na której występował, dało się słyszeć krzyki kobiety, która nawiązała do afery wizowej. Kobieta, która okazała się kandydatką Lewicy w wyborach do Sejmu, została wyprowadzona przez ochroniarzy.

Kaczyński o migrantach: to nie są żadni uchodźcy

W środę Kaczyński odwiedził Opole, gdzie przekonywał, że rozwój polskiego przemysłu "to jest coś, co jest wyzwaniem dla naszych sąsiadów". - Ci, ze wschodu też się z tego cieszą, zapewniam państwa, ci z zachodu to już mówiłem. Oni tutaj mają swojego reprezentanta, Donalda Tuska właśnie - mówił.

Tu był reset z Rosją, później czasy się zmieniły, ale Niemcy pozostały. I po cichu oczywiście Niemcy ciągle marzą, że wrócą do układu z Rosją, bo tylko w układzie z Rosją mogą rządzić Europą. I tak w tej chwili jest. I można być za tym albo przeciwko temu - Jarosław Kaczyński

Podkreślił też, że to "jeden z elementów", o którym, według niego, mają zdecydować jesienne wybory parlamentarne. Wskazał przy tym, że PiS - inaczej niż jego przeciwnicy polityczni - nie godzi się także na przyjęcie dużej liczby migrantów. Podkreślał, że użycie tu słowa "uchodźcy" nie jest jego zdaniem właściwe.

- To nie są żadni uchodźcy, to są ludzie, którym nic nie grozi w ich miejscu zamieszkania, oni chcą po prostu żyć lepiej w Europie, w znacznej części żyć przy tym bez pracy. Bo są też i tacy, którzy chcą pracować, i to jest jakby trochę inna kwestia, a są tacy, i to jest naprawdę bardzo duża grupa, którzy chcą nie tyle pracować, co sobie żyć, a wielu z nich chce przy okazji bardzo, ale to bardzo mocno rozrabiać. I na to my się nie godzimy - stwierdził lider partii rządzącej.

Kaczyński uderza w film Holland. Kuriozalne słowa

Kaczyński wspomniał także o "przemyśle pogardy" - w kontekście filmu Agnieszki Holland "Zielona Granica". Przekonywał, że ma on "skompromitować całkowicie nasze działania obronne na wschodniej granicy", a wniosek z niego jest taki, że "migrantów należy do Polski wpuszczać", i że ci, którzy się temu przeciwstawiają, w tym funkcjonariusze Straży Granicznej czy policji "to w gruncie rzeczy przestępcy i ludzie okrutni".

- Tutaj przeprowadza się zorganizowany atak. Bo nie wierzę, że to jest tak, że to było tylko coś, co było w sercu pani Holland. To było zaplanowane, to jest operacja, mająca zmusić Polaków do tego, by się poddali - powiedział Kaczyński.

"Zielona grania". O czym opowiada film?

"Zielona granica" to nowy film Agnieszki Holland. Opowiada on o kryzysie migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej. Obraz został doceniony za granicą - na festiwalu w Wenecji otrzymał nagrodę specjalną jury. Do polskich kin wejdzie 22 września.

Zdążył już jednak wywołać kontrowersje i hejt. Na portalu Filmweb padł ofiarą zmasowanego ataku internautów, którzy nie widzieli filmu, a wystawiali mu zaniżone oceny. Z kolei minister sprawiedliwośc i Zbigniew Ziobro pozwolił sobie na skandaliczną wypowiedź, porównując "Zieloną granicę" to propagandowych dzieł hitlerowców, w których Polaków przedstawiano jako "bandytów i morderców".