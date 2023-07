Kaczyński chce korpusu ochrony wyborów. "To muszą być dziesiątki tysięcy ludzi"

Jarosław Kaczyński uczestniczył w niedzielę w zjeździe klubów "Gazety Polskiej", który odbył się w Spale (woj. łódzkie). Prezes PiS mówił m.in. o perspektywie nadchodzących wyborów parlamentarnych, które zaplanowane są na jesień tego roku.

"Obóz patriotyczny musi gryźć trawę"

- Musimy być silni, ale jeśli mamy być silni, to musimy wygrać, a jeśli mamy wygrać, to w tej chwili chodzi o to, byśmy wszyscy, cały obóz patriotyczny, zaczęli tak pracować, żeby można było to nazwać gryzieniem trawy - stwierdził. Jego zdaniem należy osłonić obywateli "przed niebezpieczeństwem sfałszowania wyborów, albo niebezpieczeństwem zastraszania ludzi, którzy będą szli do wyborów, szczególnie w nowych punktach wyborczych, których będzie kilka tysięcy".

W jego ocenie opozycja jest "naprawdę zdeterminowana". - Wiedzą, że bój to jest ich ostatni. Zrobią wszystko, by wygrać. Wiedzą, że tam z Brukseli, z Berlina Weber [przewodniczący grupy EPL w Parlamencie Europejskim - red. mówi: "Macie wygrać, bo my was osłaniamy nawet ogniowymi osłonami" - powiedział, dodając, że słowa niemieckiego polityka "fatalnie się w Polsce kojarzą" i że wie, "jacy są Niemcy".

Natomiast, jeżeli chodzi o tych, którzy ich reprezentują […] gdyby mieli być wiarygodni, to by natychmiast musieli wystąpić z EPL, a w każdym razie zażądać zmiany przewodniczącego. Niczego takiego nie zrobili, a jestem przekonany, że im to nawet do głowy nie przyszło, bo jak to, na pana rękę podnieść? Jarosław Kaczyński

Szef PiS poinformował, że zadanie, jakie sobie stawia ugrupowanie, to wejście przez Polskę do grupy krajów „biedniejszych” spośród bogatych państw UE, a później osiągnięcie – jak to określił – poziomu fińskiego. "A potem iść jeszcze dalej. Bo naprawdę mamy w sobie potencjał" - oznajmił. (PAP)

Kaczyński chce "korpusu kontroli wyborów"

Kaczyński przekonywał również o konieczności obserwowania głosowania w wyborach i procesu liczenia głosów, ale także "tego wszystkiego, co dzieje się wokół". - Nasi przeciwnicy są zdeterminowani i są gotowi na wszystko. Łgają, łgają i jeszcze raz łgają. Tworzą obraz Polski, której nie ma. Nie ma niczego takiego, jak Polska opisywana przez Donalda Tuska - stwierdził prezes PiS i zapowiedział, że "najbardziej brutalne i skierowane personalnie" kłamstwa znajdą się w sądach.

W ocenie Kaczyńskiego, jego formacja może przegrać wybory tylko przez kłamstwo. - Jeżeli do odpowiedniej części Polaków dotrze prawda, to wynik wyborów jest na naszą korzyść przesądzony. Wszyscy, którym możemy ufać, mogą się w tym wielkim korpusie (kontrolującym wybory) znaleźć - ocenił.

Zaznaczył, że muszą to być dziesiątki tysięcy ludzi. - Będzie przy tym zbudowana taka machina i relacji międzyludzkich, i odpowiednie aplikacje, które pozwolą na błyskawiczne komunikowanie się, jeżeli tylko gdzieś następowałyby jakieś niedobre wydarzenia - podsumował.

RadioZET.pl/PAP