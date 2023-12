Kaczyński chce odzyskać władzę. Najnowszy sondaż mu się nie spodoba

PiS od 15 października przyzwyczaja się do utraty władzy na rzecz nowej sejmowej większości. Wszystko wskazuje na to, że już w poniedziałek na szefa rządu w tzw. drugim kroku konstytucyjnym zostanie wybrany przez Sejm Donald Tusk. Jak wynika z sondażu pracowni United Surveys dla Wirtualnej Polski PiS nie ma jednak powodów do zmartwień, jeśli chodzi o poparcie.

"Chęć oddania głosu na Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało 35,2 proc. badanych. Partia Jarosława Kaczyńskiego sporo zyskuje, bo to wzrost poparcia o 3,9 pkt proc. w porównaniu z badaniem z listopada" - napisał portal. Za PiS znalazła się Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 28,8 proc. ankietowanych (wzrost o 2,1 pkt proc.).

Sondaż po wyborach. PiS zyskuje, Lewica i Konfederacja traci

Lista komitetów, które wprowadziłyby jeszcze swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu, w sondażu pokrywa się z wynikami wyborów z października. Trzecia Droga może liczyć na 16 proc. (wzrost o 1,6 pkt proc.), Lewica 10 proc. (spadek o 0,4 pkt proc.), a Konfederacja 7,7 proc. (spadek o 1,4 pkt proc.). Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 2,3 proc. (spadek o 3,6 pkt proc.).

Projekcja tych wyników na podział mandatów w Sejmie nadal wypada niekorzystnie dla PiS. "Jak wynika z kalkulacji prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego - ponad 35 proc. poparcia dla PiS mogłoby przełożyć się na 182 mandaty (czyli o 12 mniej niż w tej kadencji Sejmu ma PiS)" - poinformowała WP.

Z kolei koalicja KO-Trzecia Droga-Lewica mogłaby liczyć na 253 mandaty w niższej izbie parlamentu, czyli o 5 więcej niż obecnie. Deklarowana w sondażu frekwencja wynosi 65,7 ankietowanych.

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono metodą CAWI w dniach 1-3 grudnia 2023 roku na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska