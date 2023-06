Kaczyński dogadany z Ziobrą. Wyjście z Unii szykowanym tematem kampanii?

Marsz Tuska zjednoczył na chwilę opozycję, co z kolei przyspieszyło potrzebę zjednoczenia obozu władzy. Nie jest tajemnicą, że Zjednoczona Prawica jest zjednoczona jedynie z nazwy. Szykowane pojednanie między bezpardonowo od lat okładającymi się Mateuszem Morawieckim i Ziobrą, może być sygnałem dla ich elektoratów, że w czasie wyborczej próby potrafią oni niesnaski odłożyć na bok.

Jeszcze silniejszym sygnałem ma być - zdaniem kierownictwa PiS - wejście do rządu Jarosława Kaczyńskiego. Naturalnym wydaje się, że ponownie obejmie on funkcję wicepremiera, ale to, jak ostatecznie ułoży się w gabinecie, jest ściśle strzeżoną tajemnicą.

Kaczyński dogadany z Ziobrą

Wszystkim, którzy po ogłoszeniu informacji o powrocie prezesa do KPRM, mają poczucie "deja vu", wyjaśniamy, że motywacje Kaczyńskiego są już zupełnie inne. Kiedy wszedł do rządu po raz pierwszy, zrobił to by wzmocnić Morawieckiego zwalczanego przez Zbigniewa Ziobrę. Teraz, co mało kto dostrzega, wchodzi do gabinetu by utemperować ambicje premiera. Czym szef rządu podpadł Kaczyńskiemu? I co mają z tym wspólnego słowa, że działania Mariusza Błaszczaka jako wicepremiera i szefa MON krytykują tylko ci, którzy działają w interesie Kremla? Relacje naszych dziennikarzy wielu z Was zaskoczą, a temat uznaliśmy za "Wydarzenie Tygodnia".

W "Stanie gry" prowadzący skupili się na opozycji. Podejrzani przez nas politycy w tym tygodniu mieli wiele stresu. Niektórzy podejrzewają, że PSL i Szymon Hołownia mogą jeszcze mocno się poróżnić. Nerwowo robi się też na Lewicy, która mimo tytanicznej pracy, nie może na razie pochwalić się zwyżkami w sondażach.

Mimo że w Koalicji Obywatelskiej nie brakuje głosów, że trudno im sobie wyobrazić wspólną obecność na listach z partią Razem, albo Anną Marią Żukowską, temat wspólnego startu z ugrupowaniem Tuska wraca jak bumerang. W najbliższych tygodniach z polityką może pożegnać się Jarosław Gowin, bezwzględnie zwalczany przez ludzi Adama Bielana i jego Republikanów. Niewykluczone też, że miejsc na listach zabraknie dla najbardziej radykalnych polityków Suwerennej Polski.

Od omówienia konsekwencji powrotu do rządu Kaczyńskiego Błażej Makarewicz z RadioZET.pl rozpoczął najnowszy odcinek, uznając pomysł za największą "Kontrowersję Tygodnia". Gruca wystąpienie prezesa Kaczyńskiego śledził na żywo w Sejmie i miał okazję porozmawiać w kuluarach z posłami dzielącymi się na gorąco wrażeniami. Posłuchajcie, jak oceniano propozycję i co może ona nam mówić o tym, jakie tematy będą na pierwszym planie w kampanii wyborczej. Czyżby potwierdzały się pogłoski o tym, że PiS pod wpływem Ziobry, będzie chciał pytać o to, czy w przyszłości Polsce nie opłacałby się Polexit?

RadioZET.pl