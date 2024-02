Kaczyński domagał się dymisji unijnego komisarza. Zaskakująca reakcja

Dziennikarze zapytali w piątek Jarosława Kaczyńskiego, czy jest zadowolony z pracy unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego powołanego przez PiS. - Sądzę, że pan komisarz, i dzisiaj będę go telefonicznie, bo nie mogę inaczej, prosił o to, powinien zakończyć swoją misję - powiedział Kaczyński, za powód podając jego "niefortunne wypowiedzi".

Wcześniej do komisarza zaapelował także wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. - Protesty rolników w całej Europie są poważne. Jest człowiek, który zjednoczył wszystkich rolników europejskich i polskich przeciwko reformie, którą zaproponował. To Janusz Wojciechowski. Do dymisji! - mówił minister obrony narodowej

Kaczyński chciał dzwonić do komisarza UE i prosić go o dymisję

- Ale czy misję zakończy, tego po prostu nie wiem, bo nie mam żadnego wpływu na to, czy on jest komisarzem, czy nie. To jest wyłącznie jego decyzja, ale ze względu na te bardzo niefortunne wypowiedzi, powinien tę swoją misję zakończyć. To zresztą jest jej skrócenie tylko o kilka miesięcy, bo przecież kolejny komisarz będzie wyłoniony przez obecną większość - mówił prezes PiS, ogłaszając, że w piątek będzie dzwonił do Wojciechowskiego.

Wojciechowski reaguje na słowa prezesa PiS

Janusz Wojciechowski mówił w piątek wieczorem Polsat News, że "nie odbierał dzisiaj telefonu". - Wypowiem się na temat mojej działalności za kilka dni. Prawdopodobnie to będzie w czwartek. Dzisiaj żadnych takich decyzji nie planuję - zadeklarował.

Komisarz UE powiedział, że "nie czuje się odpowiedzialny za protesty rolników w krajach UE". - Niektóre sprawy poruszane podczas protestów są już załatwione. W Niemczech chodziło o dopłaty do paliwa, we Francji o sprawy podatkowe, w Holandii o przepisy krajowe ograniczające hodowlę - wyliczał.

Na uwagę, że rolnicy protestujący w Unii Europejskiej chcą przede wszystkim ograniczenia niekontrolowanego napływu taniej żywności z Ukrainy, Janusz Wojciechowski odparł, że "w UE są bardzo różne interesy w tych sprawach". - Tanie ziarno z Ukrainy jest potrzebne właścicielom dużych hodowli np. w Hiszpanii czy we Włoszech. Gdyby nie było polskiego komisarza w tym miejscu, gdzie jest, nie byłoby żadnych ograniczeń związanych z importem z Ukrainy - ocenił Janusz Wojciechowski i uznał, że odegrał "kluczową rolę w zahamowaniu napływu ukraińskich produktów".

Wojciechowski orzekł, że problemem jest polityka klimatyczna Unii Europejskiej, a nie regulacje odnoszące się do rolnictwa. - Od początku sprzeciwiałem się Zielonemu Ładowi. [...] To od niego zaczęły problemy dla rolników - podsumował.

Źródło: Radio ZET/Polsat News