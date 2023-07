Kaczyński i Tusk skazani na koalicję z Mentzenem? Potwierdza to kolejny sondaż

W lipcowym sondażu na Zjednoczoną Prawicę, w tym PiS, Suwerenną Polskę, Republikanów i Kukiz’15 wskazało 34,5 proc. respondentów (o 0,4 punktu procentowego mniej niż w badaniu z czerwca), co dałoby temu ugrupowaniu 188 mandatów w Sejmie.

Nowy sondaż. Bez Konfederacji nikt nie ma większości

Na Koalicję Obywatelską wskazało 30,6 proc. pytanych (spadek o 0,8 p.p.). Koalicja uzyskałaby 144 miejsca w Sejmie. Konfederacji, którą wybrało 14,6 proc. ankietowanych (wzrost o 1,1 p.pl.), przypadłoby 61 mandatów.

Trzecia Droga (Polska 2050, PSL-KP) uzyskała w badaniu 11 proc. (o 0,5 punktu więcej niż w czerwcu), co dałoby jej 45 mandatów. Nową Lewicę (w tym SLD, Wiosna i Razem) wybrało 7,5 proc. pytanych (wzrost o 0,2 p.p.), oznaczałoby to 21 mandatów poselskich. Na inne ugrupowania wskazało 1,8 proc, ankietowanych (mniej o 0,6 p.p.), co przekładałoby się na jedno miejsce w Sejmie.

Wyniki badania oznaczają, że niemożliwe będzie zbudowanie sejmowej większości bez udziału Konfederacji. Koalicja Zjednoczonej Prawicy z formacją Sławomira Mentzena dysponowałaby w Sejmie 249 głosami. Z kolei koalicja KO-Trzecia Droga-Konfederacja, bez udziału Lewicy, miałaby 250 mandatów poselskich.

Badanie przeprowadzono 5-7 lipca br. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1034 dorosłych osób, metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W przedstawionych w komunikacie wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować, i określiły, jaką partię by wybrały.

RadioZET.pl/ PAP/ Do Rzeczy