Jarosław Kaczyński i Donald Tusk we wspólnej debacie przedwyborczej, podobnie jak w 2007 roku? Polacy przepytani przez pracownię United Surveys w sondażu dla Wirtualnej Polski postawili sprawę jasno.

Ankietowani domagają się przedwyborczej konfrontacji na argumenty liderów PiS i PO. Ponad trzy czwarte respondentów (76,7 proc.) poparło taki pomysł, z czego aż 58,6 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”.

Kaczyński i Tusk w debacie przed wyborami. Sondaż

"Przeważającą większość (zwolenników debaty – red.) stanowili wyborcy opozycji (79 proc.), następnie Zjednoczonej Prawicy (41 proc.), a potyczki pomiędzy liderami oczekuje ponad połowa (54 proc.) wyborców niezdecydowanych" – czytamy w Wirtualnej Polsce.

Niemal co piąty zapytany (niespełna 20 proc.) nie chce, aby debata się odbyła. "Zdecydowanie nie" wskazało 6,8 proc. respondentów, a „raczej nie” 12,9 proc. Starcia na argumenty liderów PiS i PO nie chcą bardziej wyborcy Zjednoczonej Prawicy – w opcji "zdecydowanie nie" stanowili 16 proc., a "raczej nie" 22 proc.

Jedynie 3,6 proc. Polaków nie wie lub trudno im się wypowiedzieć w tej sprawie. Największą grupę stanowili oni w grupie wyborców niezdecydowanych (9 proc.). Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 14-16 kwietnia 2023 roku metodą CAWI & CATI 50/50 na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków.

Kwestia debaty Tuska i Kaczyńskiego pojawiła się po powrocie byłego premiera PO do polskiej polityki latem 2021 roku. Tusk, rozpoczynając dźwiganie dołujących notowań partii, wzywał lidera PiS do starcia w debacie. - Panie Kaczyński, wyjdź z tej swojej jaskini. Stań ze mną twarzą w twarz, na udeptanej ziemi wymienić się argumentami - mówił Tusk publicznie na Długim Targu w Gdańsku.

Kaczyński i środowisko PiS niechętnie odnosili się wtedy do tej propozycji. Zmieniło się to w grudniu 2022 roku, gdy w Radiu Wrocław szef Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że zgodzi się na taką debatę z Tuskiem, ale pod pewnymi warunkami. - Jeżeli to będzie debata w uczciwych warunkach i jednocześnie, jeżeli przedtem Donald Tusk da jakieś sygnały, że to nie będzie z jego strony obrzucanie wyzwiskami, czy pogróżki, że nie będzie szedł tym tropem, którym idzie dotychczas, to tak – mówił.

