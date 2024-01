"Kaczyński jest zagubiony". Padły mocne słowa o przywództwie w PiS

Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Donald Tusk został zapytany o wniosek PiS o wotum nieufności wobec ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Odpowiedział, że Jarosław Kaczyński "coś musi robić" i przypomniał, że szef największej opozycyjnej partii spędził święta, zaś 11 stycznia organizuje marsz, który Tusk nazwał "marszem milionerów".

Donald Tusk ostro o Jarosławie Kaczyńskim. Ocenił jakość przywództwa w PiS

Od 20 grudnia Polska żyje wydarzeniami w mediach publicznych i następstwach uchwały Sejmu ws. przywrócenia ładu prawnego, bezstronności oraz rzetelności w mediach publicznych i Polskiej Agencji Prasowej. Uchwała ta wezwała Skarb Państwa do podejmowania działań naprawczych. W rezultacie szef MKDiN Bartłomiej Sienkiewicz zdecydował o odwołaniu dotychczasowych rad nadzorczych TVP, Polskiego Radia i PAP, a także powołaniu nowych, co zaowocowało zmianami w zarządach tych spółek. Decyzja spotkała się z ostrą krytyką ze strony polityków PiS, którzy uznali ją za bezprawną.

Podczas środowej konferencji prasowej Jarosław Kaczyński przypomniał, że złożony został wniosek o wotum nieufności wobec szefa MKiDN Bartłomieja Sienkiewicza, co ma związek z decyzjami dotyczącymi mediów publicznych. Według polityków PiS szef resortu kultury dopuścił się "złamania konstytucji poprzez odebrania praw do informacji, również złamanie innych ustaw, w tym przede wszystkim ustawy o radiofonii i telewizji".

- Jest zagubiony, oczywiście mam satysfakcję, bo go lekko zagubiłem - powiedział o Kaczyńskim premier Tusk. - Wydaje się, że te pomysły, inicjatywy i te dziwne wypowiedzi w czasie dzisiejszej konferencji prasowej pokazują, że Jarosław Kaczyński to nie jest perspektywa wyjścia z kryzysu dla PiS-u, i to chyba każdego dnia wszyscy widzą coraz wyraźniej - ocenił.

Szef rządu odniósł się także do sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - Jarosław Kaczyński mówi, że trzeba ukarać sędziów, którzy ośmielili się ukarać jego kolegów, którzy nadużyli ewidentnie władzy. Bardziej klarownej definicji umysłu Jarosława Kaczyńskiego nie można zbudować niż on sam, gdy mówi o sobie. Mam dla niego informację: To się skończyło, Jarosławie, i to nigdy nie wróci. Ten model zarządzania Polską i Polakami - podsumował.

Źródło: Radio ZET