Kaczyński już wie, kogo PiS wystawi w wyborach prezydenckich? "Ma ten błysk w oczach"

Choć najważniejszym wydarzeniem politycznym tego roku są zaplanowane na 15 października wybory parlamentarne, to najważniejsze formacje już zaczynają myśleć o wyborach prezydenckich, które mają odbyć się wiosną 2025 roku.

Komentatorzy podkreślają, że Koalicja Obywatelska raz jeszcze wystawi Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy trzy lata temu minimalnie przegrał z Andrzejem Dudą, ale 10 mln wyborców, którzy na niego głosowali, to - zdaniem ekspertów - solidny kapitał przed kolejną elekcją.

Elżbieta Witek kandydatką PiS w wyborach prezydenckich 2025?

A co planuje PiS? Partia Jarosława Kaczyńskiego musi znaleźć kogoś, kto spróbuje zawalczyć o schedę po Dudzie, który po dwóch kadencjach nie będzie mógł startować po raz trzeci. W kuluarach najczęściej przewijają się nazwiska premiera Mateusza Morawieckiego oraz jego poprzedniczki, obecnie eurodeputowanej Beaty Szydło. Wirtualna Polska pisze jednak o jeszcze jednej kandydaturze.

To Elżbieta Witek, sprawująca od 2019 roku funkcję marszałek Sejmu. - Ma wysokie notowania. Jarosław testuje Elę na kampanię w 2025 roku - twierdzi jeden z rozmówców WP. W opinii osób, które znają kulisy działań PiS, nie jest przypadkiem, że podczas konwencji w Końskich (woj. świętokrzyskie) obok Kaczyńskiego i Morawieckiego przemawiała także przewodnicząca izby niższej parlamentu.

- W starciu z Trzaskowskim może sobie poradzić tylko kobieta. A Ela ma pazur, mogłaby powalczyć - mówi kolejny rozmówca portalu. Inny podkreśla, że w trakcie swojego wystąpienia w Końskich "Ela wypadła świetnie, miała ten błysk w oczach". Uczestnicy wydarzenia zestawiają jej "najbardziej energiczny" występ ze "smutnymi" przemówienia prezesa i szefa rządu, których Witek "przyćmiła".

Informatorzy zaznaczają jednak, że Kaczyński ma mieć obawy, czy w ogóle uda się jego partii zachować Pałac Prezydencki. Dominuje przekonanie, że bardziej prawdopodobne jest zwycięstwo reprezentanta obecnej opozycji, a kandydat bądź kandydatka PiS ma przede wszystkim wejść do II tury i powalczyć o jak najlepszy wynik. Pojawia się również narracja, że do wyborów prezydenckich pozostała "epoka", a to, kogo wystawi PiS, i tak zależy od wyborów parlamentarnych czy samorządowych (które odbędą się w 2024 roku).

Witek coraz bardziej wpływowa? Historia z Morawieckim i degradacja Dworczyka

WP pisze, że fakt, iż Witek przemawiała w sobotę, był osobistą decyzją lidera partii. Tak samo, jak decyzja, by głosu nie zabierała Beata Szydło. Europosłanka siedziała jednak obok Kaczyńskiego. Rozmówcy serwisu przekonują, że jej rolą jest praca w terenie i mobilizowanie elektoratu.

Każdy ma rozpisane role. Beata też jest ważnym ogniwem w kampanii, zapowiedziała jedno z pytań referendalnych. Ale musimy korzystać z różnych osób, a Ela ma potencjał i ludzie ją lubią - polityk PiS w rozmowie z WP

WP, opierając się na rozmowach z otoczenia wierchuszki PiS, pisze również o dużych ambicjach obecnej marszałek, która ponoć była nawet gotowa w 2022 stanąć na czele rządu, gdyby doszło do inspirowanego przez Jacka Sasina przewrotu i odwołania ze stanowiska premiera Morawieckiego.

Portal przywołuje również wątki z politycznej biografii Witek, które świadczyć mają o rosnącej pozycji w partii. Przykładem ma tu być degradacja Michała Dworczyka. Jeszcze niedawno wschodząca gwiazda PiS, teraz spadł na zaledwie 3. miejsce na liście parlamentarnej w Wałbrzychu.