Kaczyński: każdy głos na opozycję, także na Konfederację, to głos na Tuska

Wybory parlamentarne już 15 października. Jarosław Kaczyński mówił podczas konwencji w Białymstoku, że dzisiaj Polsce "potrzeby jest rząd stabilny, który potrafi sobie dać radę z kryzysami". - Takim rządem, może być tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości, tylko on ma takie cechy i doświadczenie. Właśnie został już sprawdzony - powiedział.

Kaczyński: głos na Konfederację to też głos na Tuska

Prezes PiS podkreślił, że ten rząd "będzie chciał i potrafił współpracować z prezydentem i innymi instytucjami państwowymi, które są poza rządem, niezależne od rządu, tak, jak w każdym systemie demokratycznym".

- Tamci, mało tego, że sami są ogromnie niespójną grupą, to jeszcze do tego chcą wojować z prezydentem. Bo już Tusk powiedział, że panu prezydentowi "rura zmięknie". No zobaczymy, komu zmięknie. Panią prezes Trybunału Konstytucyjnego, do tego kobietę, chcą siłą wyprowadzać z tego Trybunału - grzmiał Kaczyński.

Jedna wielka awantura. Do tego dochodzi jeszcze ta chęć zemsty. To naprawdę będzie dla Polski straszliwe nieszczęście. [...] Ten chaos, ta awantura, którą oni zapowiadają, ten język, którym się posługują: to wszystko zwiastuje jak najgorzej dla Polski - Jarosław Kaczyński

Jak zauważył, do tego dochodzi także Konfederacja. - Ona co prawda twierdzi, że takiego sojuszu to właściwie by nie chciała, jakiś rząd techniczny to może, ale to już jest po prostu połączenie "wody z ogniem". Każdy głos na opozycję, także na Konfederację, to w istocie jest głos na Donalda Tuska, jako premiera - stwierdził.

Kaczyński: silne Niemcy i Moskwa w Polsce albo silna Polska w Europie

Prezes PiS przekonywał też zgromadzonych o tym, "jaka jest stawka tych wyborów". Jedną z nich jest "kwestia tego, gdzie będą zapadały decyzje". - Czy to będzie tak, że będą to silne Niemcy i silna Moskwa w Polsce, czy silna Polska w Europie - tłumaczył. Drugą stawką jest, jak mówił, "to czy będziemy bezpieczni". -

- Naszym hasłem jest bezpieczna przyszłość Polaków. [...] Przyszłość w relacjach międzynarodowych, które w jednym przypadku przybrały najgorszą formę. Takich przypadków może być dużo więcej, bo Rosja ma ogromne ambicje imperialne. Chodzi po prostu o wojnę. [...] Wiadomo, chcesz pokoju szykuj się do wojny. Musimy być silni, bardzo silni - podkreślił lider PiS.