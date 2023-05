Kaczyński komentuje "lex Tusk". Mówi, jaki jest cel tej ustawy. "Tego się boją"

14 kwietnia Sejm przyjął ustawę ws. powołania komisji, która miałaby badać wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022, autorstwa posłów PiS. 11 maja Senat podjął uchwałę o odrzuceniu tej ustawy.

W środę sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych zarekomendowała przyjęcie senackiej uchwały przez Sejm. W piątkowym głosowaniu Sejm opowiedział się przeciwko senackiej uchwale o odrzuceniu ustawy. Teraz dokument trafi na biurko prezydenta.

Kaczyński komentuje "lex Tusk": to się zagrożenia urojone

Opozycja krytykuje tę inicjatywę. Politycy KO i innych partii z drugiej strony scen politycznej twierdzą, że ta ustawa jest niekonstytucyjna i nazywają ją "sądem kapturowym dla przeciwników politycznych".

Podczas konferencji prasowej w Kopczanach na Podlasiu Jarosław Kaczyński był pytany, czy Andrzej Duda powinien podpisać tę ustawę. - Nie mogę tutaj mówić niczego w imieniu prezydenta, ale mam nadzieję, bardzo mocną, że podpisze - odpowiedział prezes PiS. Nawiązując do faktu, iż opozycja krytykuje założenia komisji, Kaczyński odparł, że "opozycja mówi najróżniejsze rzeczy".

Mówi, że w Polsce jest ogromne załamanie gospodarcze, a jeżeli spojrzeć na okres ostatnich lat, tych trudnych lat covidowych, to Polska jest na czele wśród państw europejskich, jeśli chodzi o postęp gospodarczy w tym okresie Jarosław Kaczyński

Przekonywał, że "tego rodzaju urojonych elementów rzeczywistości jest w tych przekazach bardzo dużo". Według prezesa PiS urojone są także zagrożenia związane z takimi zarzutami.

- Natomiast nieurojone są zagrożenia związane z wpływami rosyjskimi w Polsce, które trzeba w końcu zbadać, pokazać opinii publicznej - tego zdaje się najbardziej obawiają - po to, aby Polacy wiedzieli jak to naprawdę było, co nam grozi, że z pewnego rodzaju zjawiskami trzeba po prostu bardzo twardo walczyć - podsumował lider partii rządzącej.

Komisja ds. badania rosyjskich wpływów w polityce

Zgodnie z ustawą, Komisja ma funkcjonować na zasadach podobnych do funkcjonowania komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji warszawskiej. Komisja miałaby analizować m.in. czynności urzędowe, tworzenie, powielanie, udostępnianie informacji osobom trzecim, wpływanie na treść decyzji administracyjnych, wydawanie szkodliwych decyzji; składanie oświadczeń woli w imieniu organu władzy publicznej lub spółki; zawieranie umów czy dysponowanie środkami publicznymi lub spółki.

Decyzje, które mogłaby podejmować komisja, to m.in.: uchylenie decyzji administracyjnej wydanej w wyniku wpływów rosyjskich, wydanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi do 10 lat oraz cofnięcie i zakaz poświadczania bezpieczeństwa na 10 lat. Potocznie określa się ją jako "lex Tusk" z uwagi na fakt, iż zdaniem opozycji jest ona wymierzona w Donalda Tuska, by uniemożliwić mu ewentualne objęcie teki szefa rządu po jesiennych wyborach parlamentarnych.

RadioZET.pl/PAP