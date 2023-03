Kosztowne zakupy uzbrojenia. Kaczyński: "Lepiej być zadłużonym, niż okupowanym"

Jarosław Kaczyński przyznał, że Polska zadłuża gospodarkę poprzez kolejne zakupy uzbrojenia w czasie wojny w Ukrainie. Prezes PiS został zapytany przez rządowe media, w jaki sposób ta wojna odbije się na sytuacji gospodarczej Polski.

Kaczyński zaznaczał, że "zbrojenia, w szczególności jeżeli ich elementem jest także własna produkcja, są elementem rozwoju".

Kaczyński: Zadłużenie lepsze niż okupacja

- To też trzeba brać pod uwagę, ale obciążenia są oczywiste. Mówiłem wielokrotnie, że lepiej być zadłużonym, czy nawet zostać zmuszonym do dokonywania cięć w budżecie w innych dziedzinach, niż być okupowanym - stwierdził. Zdaniem prezesa PiS "ten, kto widział to, co dzieje się na Ukrainie, nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości".

Prezes PiS zwrócił uwagę, że Europa w sposób zróżnicowany zareagowała na rosyjską agresję na Ukrainę. - Są kraje - tutaj Niemcy niewątpliwie są najlepszym przykładem - które stawiały na współpracę z Rosją – mówił. Nie wspomniał, że Berlin znacząco zmienił kurs i zgodził się na wysłanie Ukrainie czołgów Leopard 2.

Kaczyński o presji nakładanej na Ukrainę. "Na korzyść Rosji"

Kaczyński mówił też o "ponurej" roli w międzynarodowej polityce gazociągów Nord Stream. Wskazywał, że Ukrainę trudno byłoby zaatakować, jeżeli wyłącznie przez ten kraj płynęłaby ropa do Europy, stąd decyzja o budowie nitek przez Bałtyk.

Zdaniem prezesa PiS, stawianie w tej chwili jakichkolwiek warunków Ukrainie to przedsięwzięcie na korzyść Rosji, szczególnie - jak mówił - w momencie, kiedy poważna część terytorium Ukrainy jest w rękach rosyjskich. Dodał, że odzyskanie zajętych ziem przez Ukrainę to warunek uczciwych negocjacji. - Byłoby bardzo dobrze, żeby Rosjanie się po prostu z tego wycofali i wtedy się zaczęły negocjacje, ale chyba nie bardzo można na to liczyć, trzeba to będzie ręką zbrojną odzyskiwać - podkreślił.

