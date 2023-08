Prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz marszałek Elżbieta Witek zaprezentują 18 sierpnia hasło wyborcze swojej partii. W konferencji mają wziąć udział także szef MON Mariusz Błaszczak i była premier Beata Szydło.

PiS jest ostatnim ugrupowaniem, które nie ujawniło nazwisk swoich kandydatów w wyborach parlamentarnych 2023. W ostatnich dniach poznaliśmy liderów oraz wielu kandydatów m.in. Konfederacji, Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Wiadomo także, kto wystartuje w ramach tzw. Paktu Senackiego.

PiS ogłosi hasło wyborcze

PiS nie potwierdziło, czy na listach komitetu znajdą się takie nazwiska jak: Łukasz Mejza, Robert Bąkiewicz czy Magdalena Ogórek. Z kolei coraz więcej wskazuje na to, że z PiS do Sejmu wystartuje Paweł Kukiz.

PKW zarejestrowała jak dotąd 24 komitety partyjne: KW Konfederacja Wolność i Niepodległość, KW Nowa Lewica, KW Bezpartyjni Samorządowcy, KW Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Sejmu), KW Patrioci Polska (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Sejmu), KW Polska Jest Jedna, KW Związku Słowiańskiego, KW Partia Wolności, KW Prawo i Sprawiedliwość, KW Ruch Społeczny Agrounia TAK, KW Bezpartyjni, KW Antypartia, KW Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin, KW Zjednoczeni, KW Odpowiedzialność, KW Normalny Kraj, KW Wolna Europa, KW Polska 2050, KW Ruch Naprawy Polski, KW Piast - Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata, KW Ślonzoki Razem, KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, KW Polskiej Partii Piratów (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Senatu), KW Nowa Nadzieja.

Komisja zarejestrowała też 2 komitety koalicyjne: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni oraz KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe.

Aby uczestniczyć w podziale mandatów do Sejmu, komitety wyborcze partii i komitety wyborcze wyborców muszą przekroczyć 5 proc. próg wyborczy w skali kraju. Próg wyborczy dla komitetów wyborczych koalicji wynosi 8 proc. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

