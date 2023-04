Jarosław Kaczyński otwiera w poniedziałek, 24 kwietnia razem z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem konferencję "Rok od ustawy o obronie ojczyzny - rok ważnych zmian". Konferencja w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie rozpoczęła się od przemówień Kaczyńskiego i Błaszczaka. - Musimy budować zwycięską armię, mieć mocną obronę przeciwrakietową i przeciwlotniczą, a także broń działającą w dalszym zasięgu, ale przede wszystkim musimy mieć odpowiednią liczbę żołnierzy i rezerwistów - powiedział Kaczyński, za cel podając 300-tysięczną armię (na koniec grudnia 2022 r. polska armia liczyła 164 tys. żołnierzy zawodowych).

Kaczyński: Są przesłanki, że wojna może się zakończyć kompromisem

Zwrócił uwagę, że za nami dziesięciolecia, w których sądzono, że wojna to przeszłość i coś niemożliwego w tym miejscu Europy, coś, do czego nie musimy się przygotowywać. - Wiemy dzisiaj, że rację mieli ci nieliczni, którzy mówili, że jest zupełnie inaczej. Ale od tej wiedzy do zmiany postaw społecznych, w szczególności młodego pokolenia, jest daleka droga - opiniował.

Co kluczowe, były premier dodał, że według jego wiedzy "są przesłanki, że wojna może się zakończyć pewnym kompromisem, a nie rozstrzygnięciem ostatecznym". A to, niestety, jak twierdzi Kaczyński, "będzie oznaczało, że nowe niebezpieczeństwa mogą przyjść niedługo". Na te słowa Mariusz Błaszczak zawtórował, że "naszym interesem narodowym jest to, żeby Ukraina obroniła się przed inwazją rosyjską", podnosząc przy tym wątek przekazywania polskiego sprzętu na teren okupowanej Ukrainy. Ocenił, że "luka", która w konsekwencji powstała w polskim wojsku, została już wypełniona sprzętem, który Polska otrzymała od Korei Południowej.

Dodał, że teorie geostrategów i "celebrytów" o tym, że wojsko musi być nieliczne, za to w pełni zawodowe - nie sprawdziły się. - Wojna na Ukrainie pokazuje, że wojsko musi być liczne i musi mieć również rozwinięte rezerwy - powiedział. Według przytaczanych podczas konferencji danych w zeszłym roku, po niecałych 9 miesiącach od wprowadzenia ustawy o obronie ojczyzny w życie, do Wojska Polskiego dołączyło 13 tys. 742 żołnierzy zawodowych.

RadioZET.pl/PAP