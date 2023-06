Kaczyński może wrócić do rządu. Z dwóch powodów. "Prezes się wku****"

Jarosław Kaczyński może wrócić do rządu - informuje Gazeta.pl. Z ustaleń portalu wynika, że prezes PiS miałby ponownie zostać wicepremierem. Taką funkcję pełnił już w latach 2020-22, gdy był wiceszefem rządu oraz przewodniczącym Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych.

Co stoi za spekulacjami odnośnie rzekomego powrotu Kaczyńskiego do prac gabinetu Mateusza Morawieckiego? Powodem mają być pogłębiające się konflikty wewnątrz Zjednoczonej Prawicy oraz to, jak w tym momencie wygląda (formalnie nierozpoczęta jeszcze, choć trwająca) kampania wyborcza jego formacji.

Kaczyński wróci do rządu? "Prezes się wku****"

- Prezes się wku****, bo nie idzie - w ostrych słowach powiedziała serwisowi "dobrze poinformowana" osoba. Kaczyński nie podjął jeszcze decyzji, ale na najwyższym szczeblu na Nowogrodzkiej miał już podobno komunikować, że poważnie rozważa taki ruch i że takie rozwiązanie "leży na stole". Jeżeli miałoby się to wydarzyć, to w ciągu najbliższych kilku tygodni. W opinii informatorów portalu, gdyby wydarzyło się to tuż przed jesiennymi wyborami, wyglądałoby na działanie "desperackie".

"Zdaniem naszych rozmówców z obozu PiS Jarosław Kaczyński, rzucając taki pomysł, może chcieć sprawdzić reakcje grona swoich najbliższych współpracowników. I ich zdyscyplinować" - czytamy w artykule.

Według Gazeta.pl powrót prezesa do rządu wiązałby się z degradacją wszystkich pozostałych wicepremierów: Piotra Glińskiego, Mariusza Błaszczaka, Jacka Sasina i Henryka Kowalczyka. W takim scenariuszu w kierownictwie Rady Ministrów pozostaliby jedynie premier Morawiecki i właśnie Kaczyński w randze wicepremiera.

Konflikty w koalicji i problemy w kampanii

Portal przypomina, że Kaczyńskiego irytować mają wspomniane wyżej spory w ramach koalicji. Chodzi zwłaszcza o konflikty między Morawieckim a Ziobrą bądź Morawieckim a Sasinem. Nie można także zapomnieć o "ciągłej szarpaninie z Suwerenną Polską Ziobry, która - ścierając się z PiS-em - chce dostać jak najwięcej miejsc na listach wyborczych".

A kampania? Oficjalnie sam Kaczyński, a także szef sztabu europoseł Tomasz Poręba mówią o "wewnętrznych badaniach", które ponoć dają rządzącym ok. 40 proc. poparcia. W rzeczywistości żaden sondaż od wielu miesięcy nie daje PiS samodzielnej większości, a utrzymanie władzy może być możliwe jedynie dzięki hipotetycznemu sojuszowi z Konfederacją (na co też wskazuje jedynie część badań). W dodatku w szeregach partii zachodzi obawa, że po Marszu 4 czerwca to opozycja może dostać wiatru w żagle.

RadioZET.pl/Gazeta.pl