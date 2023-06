Kaczyński "nad-premierem". To się nigdy nie zdarzyło. "Żenada", "może żart?". Prezes odpowiedział

We wtorek 27 czerwca odbyło się posiedzenie rządu, w którym wziął udział nowy wicepermier - Jarosław Kaczyński. Wtedy, o czym informowała KPRM, posiedzenie dotyczyło projektów ustaw o pomocy państwa w wychowaniu dzieci czy finansów publicznych. Sieć obiegło zdjęcie prezesa PiS siedzącego obok Mateusza Morawieckiego u szczytu stołu. Z miejsca wywołało emocje.

Jarosław Kaczyński "nad-premierem". Opozycja komentuje krzesło prezesa

- Kiedy zacząłem pełnić urząd Prezesa Rady Ministrów, salę posiedzeń rządu ustanowiłem w miejscu, w którym obrady odbywają się do dziś. Nigdy jednak na miejscu premiera nie było dwóch osób. Może to jakiś żart? - zastanawiał się jeszcze tego samego dnia były premier, Leszek Miller.

Później, dopytywany przez serwis naTemat.pl, przyznał, że początkowo był przekonany, że to kpina opozycji, "fotomontaż, mem". - To nie tylko ośmieszanie premiera, ale ośmieszanie Rady Ministrów - opiniuje ostatecznie. W podobnym tonie w mediach społecznościowych wypowiedziała się Joanna Scheuring-Wielgus, posłanka Lewicy. "Nad-premier i premier. Tego jeszcze Polska nie widziała. Żenada i smutek" - napisała.

Serwis naTemat.pl zwrócił też uwagę na zapowiedź Kancelarii Premiera, która ukazała się na Twitterze w dniu posiedzenia i ten sam post profilu partii - Prawa i Sprawiedliwości. KPRM w pierwszej kolejności wymienił premiera, partia - Jaroslawa Kaczyńskiego.

Leszek Miller przyznał, że w historii nie zdarzały się podobne sytuacje - gdy u szczytu stołu zasiada dwóch premierów - z wyjątkiem takich, kiedy wicepremier zastępuje premiera, będąc uprzednio upoważnionym do prowadzenia posiedzenia RM. - Ale dwóch nigdy nie było i to niezależnie od dotychczasowych rządów. Warto zwrócić uwagę, że Kaczyński był już wicepremierem (zanim się odwołał, rok temu - red.) i nie siedział razem z Morawieckim u szczytu stołu. Wtedy jakoś to przełknął, ale teraz już nie mógł. Można powiedzieć, że ego Kaczyńskiego bezustannie rośnie. A jednocześnie gotowość Morawieckiego do coraz to nowych upokorzeń również rośnie - ocenił były premier.

Jarosław Kaczyński odpowiada: "Traktujemy to jako sprawę dyskretną"

Jarosław Kaczyński wziął udział w konferencji prasowej dzień po wykonaniu omawianego zdjęcia. Wtedy konferencja dotyczyła zakończonego chwilę wcześniej posiedzenia Komitetu Rady Ministrów ds Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych - przy udziale min. Błaszczaka - podczas której omawiano relokację sił Wagnera na Białoruś. Prezes PiS, mimo sprzeciwu rzecznika rządu, został o sytuację spytany. I odpowiedział.

- Moje stosunki z Mateuszem Morawieckim, panem premierem Mateuszem Morawieckim, są bardzo dobre i ustalamy takie rzeczy między sobą. Ale traktujemy to jako sprawę dyskretną, tak że dziękuję bardzo - odparł.

RadioZET.pl