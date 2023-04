W niedzielę 2 kwietnia w całej Polsce odbędą się marsze w obronie wartości Jana Pawła II. Mają to być oddolne inicjatywy po tym, jak 6 marca TVN24 wyemitowało reportaż "Franciszkańska 3". Przedstawiono w nim dowody, które mają wskazywać, że kard. Karol Wojtyła wiedział o przypadkach pedofilii wśród księży, kiedy był metropolitą krakowskim.

Do udziału w marszach zachęcają politycy obozu Zjednoczonej Prawicy. Specjalny list od Jarosława Kaczyńskiego z okazji 18. rocznicy śmierci papieża-Polaka opublikowała w sobotę Polska Agencja Prasowa. "W tym wyjątkowym dniu nie tylko – jak co roku – dziękujemy Panu Bogu za ten niezmierzony dar, jakim dla Kościoła, Polski i Świata był i jest Papież-Polak oraz upamiętniamy Wielkiego Rodaka, który zasiadł na stolicy Piotrowej, ale także stajemy w obronie Jego czci i dobrego imienia" - napisał Kaczyński.

Kaczyński o Janie Pawle II. Specjalny list prezesa PiS

Dodał: "Wyrażamy w ten sposób nasz osobisty moralny sprzeciw wobec bezprecedensowej kampanii insynuacji i pomówień wymierzonych w osobę Świętego Jana Pawła II. Do tej pory mieliśmy w Polsce do czynienia z różnego rodzaju próbami podważania Jego autorytetu, ale nigdy nie przybrały one tak napastliwej i przewrotnej formy oraz nie posługiwały się tak haniebnymi metodami, jak obecne ataki".

Dodał, że "lista zarzutów stawianych przez legitymujących się wybitnym dorobkiem naukowym badaczy dziejów państwa, Kościoła oraz tym bardziej peerelowskich służb specjalnych, osobom oskarżającym o czyny niegodne zarówno Papieża-Polaka jak i Jego, jeśli można tak powiedzieć, ojca duchowego – Kardynała Adama Sapiehę jest wyjątkowo długa".

"Nierzetelność warsztatowa, nieprzeprowadzenie rzetelnej kwerendy, wybiórcze korzystanie ze źródeł oraz interpretowanie ich według z góry założonej tezy, nieznajomość albo co gorsza, celowe ignorowanie realiów epoki, w tym sposobów zwalczania Kościoła przez Urząd Bezpieczeństwa - to najważniejsze, ale nie wszystkie z nich" - napisał Kaczyński.

Szef PiS stwierdził, że "szczególnym oburzeniem napawa praktyka dawania wiary dokumentom wytworzonym przez komunistyczny aparat terroru bez poddawania ich rygorom krytyki źródeł historycznych". "To tak, jakby jedynie na podstawie wymuszonych torturami w ubeckich katowniach zeznań oskarżać dziś Żołnierzy Armii Krajowej o zdradę ojczyzny i wysługiwanie się niemieckiemu okupantowi" - dodał.

Kaczyński w Wadowicach

"Bezpośredni cel tej haniebnej akcji defamacyjnej, oszczerczej skoordynowanej medialnej nagonki, może być tylko jeden: zniszczenie autorytetu najwybitniejszego Polaka w naszych dziejach, zszarganie Jego imienia i przemilczenie zasług, moralne zdegradowanie Go do poziomu ludzi popełniających czyny pedofilskie" - ocenił prezes PiS.

Dodał, że "ataki wymierzone w Świętego Jana Pawła II stanowią kolejny etap ogromnego przedsięwzięcia obliczonego na zniszczenie tradycyjnych wartości, zakorzenionych struktur, zastanych sposobów postrzegania i przeżywania rzeczywistości, a następnie na zbudowanie na ich gruzach nowego wspaniałego świata, stworzenie nowej kultury i wykucie nowego człowieka".

Przypominając, że w tym roku rocznica śmierci papieża Jana Pawła II przypada na Niedzielę Palmową, życzył działaczom PiS i ich bliskim "błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego". "Niech ten wyjątkowy czas naznaczony u progu Wielkiego Tygodnia wyrazami naszej wdzięczności za życie i nauczanie powołanego na Stolicę Piotrową Syna Polskiego Kościoła wypełni nasze serca wiarą, nadzieją i miłością. Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze pozdrowienia" - napisał prezes PiS.

W najbliższą niedzielę w wydarzeniach z okazji 18. rocznicy śmierci Jana Pawła II w Wadowicach weźmie udział sam Kaczyński. W miejscu urodzin kard. Wojtyły specjalny koncert zapowiedziała także TVP.

RadioZET.pl/PAP - Edyta Roś, Rafał Białkowski