Kaczyński: Nie bądźcie niemądrzy, nie sprowadzajcie sobie na głowę tego nieszczęścia

Prezes PiS mówił na spotkaniu w Łodzi, że "siły dążące obecnie do władzy nie mogą wyrwać się z trzech zależności". - To zależność od grup, które począwszy od lat 80. rabowały Polskę i zdobyły dzięki temu wielkie majątki i potężną siłę społeczną. Od Niemiec - bo partia Tuska to jest partia zewnętrzna, [Charles] De Gaulle używał tej nazwy w stosunku do komunistów [...], bo to była przecież partia Związku Sowieckiego. PO czy tam KO, to jest partia zewnętrzna, to jest partia Niemiec - ocenił Kaczyński.

Jego zdaniem, Platforma Obywatelska nie jest w stanie prowadzić innej polityki niż ta, którą jej politycy prowadzili przez osiem lat swoich rządów. - Jednym Bóg dał zdolność do rządzenia, a innym nie. Bo zdolność do rządzenia to jest nie często występująca zdolność - zauważył Kaczyński.

Kaczyński: nie sprowadzajcie sobie na głowę tego nieszczęścia

Jak zastrzegł, "zdolność do rządzenia sama w sobie nie wystarczy, jeszcze do tego trzeba być pracowitym". - W przeszłości, tej odległej, niektórych starszych z nich znałem - no, były z tym pewne kłopoty - zaznaczył.

- Nie daj Panie Boże, żeby wrócili do władzy. Bardzo państwa proszę, abyście przed tym przestrzegali tych wszystkich, którzy dzisiaj są niezdecydowani, tych wszystkich, którzy myślą, że można głosować na jakichś innych, bo PiS nie spełnił jakichś oczekiwań, no czymś tam zawinił. Ja nie mówię, żeśmy rządzili idealnie. Ale skoro nawet ci ludzie, te osoby, jakoś za nami nie przepadają, to trzeba im tłumaczyć jedno: dobrze, nie lubicie ich, ale nie bądźcie niemądrzy, nie sprowadzajcie sobie na głowę tego nieszczęścia - zaapelował prezes PiS.

Podkreślił, że "nasza przyszłość może być bardzo zła i może być bardzo dobra". - Rzadko w historii jest taki wybór, że jedna droga jest bardzo zła, a druga może naprawdę prowadzić do bardzo dobrych efektów - ocenił.

Iwona Żurek, Hubert Bekrycht (PAP)