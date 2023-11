Kaczyński nie gryzie się w język. "Likwidacja państwa polskiego"

Parlament Europejski przyjął w środę rezolucję, w której opowiedział się za zmianą traktatów unijnych. W głosowaniu 291 europosłów było za, 274 przeciw, a 44 wstrzymało się od głosu. 9 polskich europosłów - m.in. Sylwia Spurek, Robert Biedroń, Leszek Miller czy Róża Thun - zagłosowało za dokumentem.

Z kolei deputowani z PiS, ale także z KO i PSL byli przeciwni temu rozwiązaniu. - Absolutnie nie ma zgody na to, żeby w taki sposób pozbawiać państwa członkowskie prawa weta w bardzo wielu kwestiach i zmniejszać procent konieczny do większości kwalifikowanej - ocenił poseł ludowców Władysław Teofil Bartoszewski. O komentarz został również poproszony w rozmowie z Polską Agencją Prasową Jarosław Kaczyński. Prezes PiS uderzył w bardzo poważne tony.

Kaczyński uderza. Mówi o likwidacji państwa polskiego

- Skrajnie negatywnie oceniamy zmiany w traktatach. To próba likwidacji państwa polskiego i zamianę go w teren zamieszkany przez Polaków, a zarządzany z zewnątrz - przez Berlin za pośrednictwem Brukseli. To nie do przyjęcia. Ludzi, którzy głosowali przeciw zatrzymaniu tego mechanizmu, w tym polskich europosłów, trzeba określić jak najostrzejszymi słowami. To akt zdrady polskich interesów - powiedział. Pochwalił postawę europosłów KO, ale zaznaczył, że "jest ona kwestią taktyki".

Przekonywał, że formacja Donalda Tuska "może być w zmowie z lewicą" i czemu dowodzić miał m.in. fakt, iż za rezolucją głosowali europosłowie, który "do PE dostali się na listach Koalicji Europejskiej".

Jednocześnie prezes wyraził żal do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, że projekt uchwały dotyczący sprzeciwu wobec zmiany traktatów UE autorstwa PiS został "celowo, w przemyślany sposób skierowany do prac w komisji", która "do tej pory się nim nie zajęła". Kaczyński jest przy tym zdania, że "Europa byłaby silniejsza, gdyby dalej obowiązywał Traktat z Nicei".

Nie mogliśmy zahamować procesu zmierzającego do Traktatu z Lizbony. Byliśmy przed wyborami w Polsce i wiedzieliśmy, że ich nie wygramy, a następcy wycofają weto i zgodzą się na wszystko, co skutecznie odrzucił śp. p. prezydent Lech Kaczyński - Jarosław Kaczyński

- Unia jest potrzebna, ale nie w proponowanym ostatnio kształcie. To wymaga, aby Francja i Niemcy dokonały redefinicji swoich interesów. Powtarzam: Unia jest potrzebna, ale dążenie do dominacji niektórych krajów źle się skończy dla wszystkich jej członków oraz państw kandydujących. Trzeba koniecznie zawrócić z tej drogi - podsumował.

PE przegłosował rezolucję ws. zmian traktatów

Główne zmiany zapisane w dokumencie to rezygnacja z zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie UE w 65 obszarach i przeniesienie kompetencji z poziomu państw członkowskich na poziom wspólnoty m.in. poprzez utworzenie dwóch nowych kompetencji wyłącznych UE, tj. w zakresie ochrony środowiska i bioróżnorodności, a także znaczne rozszerzenie kompetencji współdzielonych, które obejmowałyby 7 nowych obszarów: politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, ochronę granic, zdrowie publiczne, obronę cywilną, przemysł i edukację.

Źródło: Radio ZET/PAP