Kaczyński nie jest w stanie prowadzić kampanii? "Obolały i osłabiony"

Jarosław Kaczyński miał wczesną wiosną wrócić do objazdów po kraju. Tak przynajmniej przekonywali politycy PiS, a sam prezes zapowiedział niedawno "tysiące spotkań" ze swoimi sympatykami w całym kraju.

Na razie lider partii rządzącej nie wrócił jednak "w trasę" i m.in. o tym rozmawiali ostatnio w programie "Stan Wyjątkowy" w Onecie Dominika Długosz i Andrzej Stankiewicz.

Tusk ruszył w Polskę. Oskarża PiS ws. śmierci Mikołaja Filiksa

Prowadzący jako kontrprzykład podali Donalda Tuska, który regularnie spotyka się ostatnio z wyborcami w całej Polsce. W ich trakcie zarzuca politykom Zjednoczonej Prawicy odpowiedzialność za śmierć Mikołaja Filiksa.

15-letni syn posłanki KO Magdaleny Filiks popełnił samobójstwo po tym, jak w mediach publicznych (na początku w Radiu Szczecin) pojawiły się informacje, pozwalające zidentyfikować go jako ofiarę pedofila.

"Tusk przypisuje władzy odpowiedzialność za to, że Mikołaj popełnił samobójstwo. Powtarza także, że ma dla liderów PiS i Solidarnej program «Cela Plus». To pokazuje, że stawką wyborów przestała być gra o władzę - to gra o wszystko" - zauważyli publicyści Onetu.

Kaczyński jest "obolały i osłabiony"?

Ich zdaniem Tusk "dziś naprawdę pała żądzą zemsty", ponieważ "sprawa śmierci Mikołaja Filiksa jest najnowszą kartą w długim rachunku rozliczeń, gdzie poczesne miejsce zajmują także działania obozu władzy wobec rodziny Tuska". I tu pojawia się wątek dawnych i planowanych na nowo "objazdów" Kaczyńskiego.

Politycy PiS czują, że objazd Tuska pomaga Platformie. Dlatego tygodniami czekali z niecierpliwością, aż wykuruje się Jarosław Kaczyński i wróci do spotkań w powiatach. Jednak prezes po operacji nogi wciąż niedomaga. Jest obolały i osłabiony Andrzej Stankiewicz i Dominika Długosz

Dodają, że pod nieobecność prezesa to premier Mateusz Morawiecki i inni politycy "ruszyli w trasę". "Ale, umówmy się, widać, że to nie jest to" - przekazali dziennikarze Onetu.

Z kolei Gazeta.pl donosiła ostatnio, że "ze zdrowiem Kaczyńskiego jest już lepiej", ale gotów na bezpośrednie spotkania z wyborcami ma on być dopiero po Wielkanocy, czyli najwcześniej od połowy kwietnia.

